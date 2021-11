Premier League? Juventus procura um destino para Ramsey na próxima janela

A janela de transferências ainda não está aberta, mas as movimentações de bastidores já começaram a acontecer. Para o período de negociações em janeiro de 2022, a Juventus já está se preparando para arrumar um comprador para Aaron Ramsey, segundo apurou a Goal.

Não é de hoje que a Juve quer vender Ramsey. Com muitos problemas de lesão, salário alto e poucas partidas na temporada, o galês é uma das prioridades de negociações da equipe italiana desde a última janela. Além de liberar um jogador que não trás tanto retorno, os italianos vêm na venda do galês uma chance de conseguir reforços para a sequência da Liga dos Campeões e, principalmente, do Campeonato Italiano.

Um dos problemas para a venda, porém, é justamente o alto salário do jogador de 30 anos. Em seu contrato com a Juve, válido até 2023, Ramsey fechou um acordo de € 7 milhões por ano, um valor que não cabe no orçamento de muitas equipes.

Depois do fracasso em vendê-lo na última janela, a Juve pretende que, agora, as coisas se resolvam, já que times como Everton e Newcastle já estariam expressando interesse na contratação. Apesar de ainda não ter recebido nenhuma oferta oficial, os italianos querem muito dar um novo destino a Ramsey.

O plano é focar em negociações com a Premier League, onde ele jogou no Nottingham Forest e teve um bom desempenho durante sua passagem de 11 anos pelo Arsenal, quando disputou 369 partidas e ganhou três títulos da FA Cup. Aparentemente uma volta para a Inglaterra também é do interesse do jogador galês, que fez apenas 70 jogos e seis com a camisa da Juve desde que chegou ao clube, de graça, em 2019.

Uma transferência que interessa as duas partes, então, é um trunfo da Juventus, que espera que o bom senso prevaleça.