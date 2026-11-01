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Noni Madueke escapou do cartão vermelho após aparentemente dar uma cabeçada em Alexis Mac Allister, em meio aos ânimos exaltados no fim da vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Liverpool, fora de casa, no domingo, apesar de já ter recebido um cartão amarelo. O VAR respaldou a decisão do árbitro Andy Madley, mas a equipe de arbitragem foi criticada porque Jurrien Timber não foi punido por puxar a camisa de Alexander Isak dentro da área.

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VAR explica decisão sobre Madueke

Madueke se envolveu em uma confusão quando faltavam 10 minutos para o fim da partida em Anfield, depois que Mac Allister cometeu uma falta em Martin Odegaard. Timber confrontou o argentino antes de Madueke aproximar a cabeça da dele, e o meio-campista do Liverpool caiu no chão. Madley deu cartão amarelo a Mac Allister e Timber, enquanto o árbitro de vídeo Stuart Attwell manteve a decisão de campo de não expulsar Madueke.

O Centro de Partidas da Premier League explicou a decisão no X: "A decisão do árbitro de que Madueke não cometeu uma conduta violenta contra Mac Allister foi analisada e confirmada pelo VAR. VAR: 'Todas as situações foram analisadas e descartadas. Há algum contato quando Madueke e Mac Allister se encaram. Na minha opinião, não é forte, violento nem brutal.'"

Ashley Williams não se convence com reação de Mac Allister

A reação de Mac Allister não agradou a Ashley Williams, coapresentador da talkSPORT. Ele disse ao programa The Final Word: "Não, não aceito isso, não aceito. Encostaram de leve na sua cabeça. Se eu tocar na sua cabeça agora com essa força, você não vai cair daquele jeito. Aliás, é ele quem vai até Odegaard e reclama por ele ter caído. Foi falta, sem dúvida, e depois ele se joga no chão. O que estamos fazendo?"

Até mesmo um cartão amarelo teria encerrado a tarde de Madueke, já que ele havia sido advertido aos 55 minutos por uma falta deliberada em Bradley Barcola. O jogador de 24 anos nunca foi expulso na carreira por clubes em nível profissional. Seu único cartão vermelho veio pela equipe sub-19 do PSV contra o Almere City, em 2019.

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Halsey critica VAR por decisão sobre pênalti de Timber

O ex-árbitro da Premier League Mark Halsey reservou suas críticas mais duras para um pedido de pênalti no primeiro tempo. Em sua coluna no SunSport, escreveu: "Mas, no lance com Jurrien Timber, quando ele claramente puxou a camisa de Alexander Isak, para mim é um pênalti claro. E simplesmente não entendo como o VAR revisou o lance e não recomendou ao árbitro Andy Madley que fosse ao monitor. Se Timber não puxa a camisa de Isak, o atacante do Liverpool alcança a bola." Ele acrescentou: "Fiquei simplesmente surpreso por o VAR não ter intervindo naquele lance."

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Halsey considerou que o contato entre Christos Tzolis e Cody Gakpo não foi suficiente para marcar pênalti e sugeriu que Trey Nyoni, do Liverpool, poderia ter recebido dois cartões amarelos por entradas no início da partida em Odegaard e Kai Havertz. Madley foi vaiado ao apito final, com torcedores do Liverpool acusando-o de ter caído na encenação do Arsenal.

O que vem por aí para Arsenal e Liverpool?

A vitória deixa o Arsenal com três pontos de vantagem na liderança da Premier League, com oito vitórias nas primeiras nove partidas.

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As duas equipes agora voltam as atenções para a Champions League na quarta-feira, quando o Arsenal visita o Slavia Prague e o Liverpool enfrenta o Fenerbahce fora de casa.