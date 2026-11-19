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Mauricio Pochettino já está oficialmente em Carrington enquanto se prepara para a difícil missão de comandar o Manchester United contra o Liverpool em Anfield. Antes mesmo de ocupar o banco de reservas pela primeira vez, porém, o argentino recebeu uma rara concessão da Premier League.

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United consegue adiar coletiva de sexta-feira em meia hora

O Manchester United confirmou na manhã de quinta-feira que Pochettino concederá sua primeira entrevista coletiva às 14h de sexta-feira. As coletivas pré-jogo da primeira divisão normalmente começam até as 13h30, o que significa que o clube conseguiu adiar em 30 minutos o compromisso de seu novo técnico.

O argentino chegou a Manchester na quarta-feira, depois de encerrar seus compromissos com a seleção masculina dos Estados Unidos. Segundo o jornalista do Manchester Evening News, Steven Railston, o United procurou diretamente os dirigentes da liga e citou a semana “intensa” de Pochettino para obter autorização para o horário mais tarde.

Regulamento da liga estabelece regras rígidas para a imprensa

As regras da Premier League deixam pouquíssima margem para alterar os horários dos compromissos com a imprensa. Pela seção K do regulamento da liga, os clubes que jogam no fim de semana ou na segunda-feira devem realizar suas coletivas de quinta ou sexta-feira até as 13h30, no máximo.

A liga só dispensa os clubes desse prazo em circunstâncias excepcionais. O regulamento cita expressamente o retorno tardio de partidas de competições de clubes da Uefa disputadas na noite de quinta-feira como justificativa válida. Os dirigentes da liga consideraram que a rápida transição de Pochettino após os compromissos com a seleção justificava a mesma rara dispensa.

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Pochettino vai a campo no centro de treinamento de Carrington

Embora Pochettino tenha começado oficialmente a trabalhar na quarta-feira, ele não comandou o treino daquele dia. Vários integrantes de confiança de sua comissão técnica, incluindo seu assistente de longa data Jesus Perez, já haviam se mudado para Manchester com antecedência para conduzir o período inicial de transição.

O novo técnico do United assume o comando dos treinos em Carrington na quinta-feira e dirigirá a última atividade na sexta-feira antes da partida de domingo. Ele também gravou uma entrevista de apresentação com a equipe de comunicação do clube, cuja divulgação está prevista para quinta-feira.

Estreia difícil aguarda Pochettino em Anfield

Pochettino tem pouco tempo para implementar seus métodos antes da estreia. Depois de trabalhar diretamente com seus jogadores em campo por apenas dois dias, ele ocupará o banco de reservas em Anfield no domingo para um difícil primeiro teste contra o Liverpool.