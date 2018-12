Premier League: Arsenal perde invencibilidade e vê o Chelsea aumentar distância no G4

Os rivais de Londres sentiram gostos diferentes nos duelos realizados neste domingo (16), no Campeonato Inglês

O Chelsea tem motivos para comemorar o seu domingo (16), ao contrário do Arsenal. Isso porque os Blues conquistaram uma vitória fora de casa, por 3 a 1, sobre o Brighton e colocaram uma distância de três pontos para o Arsenal, derrotado por 3 a 2 para o Southampton, na disputa pela última vaga para a próxima edição da Champions League.

A vitória dos azuis de Londres teve boa participação do brasileiro Willian, que deu a assistência para o gol de Eden Hazard aos 33 minutos do primeiro tempo. Antes, Pedro abriu o placar aos 17’ após belíssima jogada de Hazard. O Brighton diminuiu com Solly March, que converteu às redes após receber passe de outro brasileiro, o lateral-esquerdo Bernardo.

Com o resultado, o Chelsea chegou a 37 pontos após 17 rodadas e abriu três de vantagem em relação ao Arsenal. O Brighton segue com 21, em 13º. Os Blues voltam a campo no próximo sábado (22), contra o Leicester; o Brighton visita o Bournemouth no mesmo dia.

Arsenal perde invencibilidade

FULL-TIME Southampton 3-2 Arsenal



Ralph Hasenhuttl claims his first win as Southampton manager and what a way to do it#SOUARS pic.twitter.com/obRLtrREKl — Premier League (@premierleague) 16 de dezembro de 2018

Já o Arsenal treinado por Unai Emery voltou a sentir o gosto amargo da derrota após 22 jogos, considerando todas as competições – 14, considerando apenas a Premier League. Os Gunners visitaram o Southampton e conseguiram empatar por duas vezes (Danny Ings fez para os donos da casa, Mkhitaryan igualou), mas no final das contas os Saints garantiram a vitória graças ao gol de Charlie Austin, já na reta final do embate.

Com o resultado, o Arsenal permanece na quinta posição, com 34 pontos. Já o Southampton deixa a zona de rebaixamento, agora com os mesmos 12 pontos do Burnley, que abre a seção das três equipes que serão rebaixadas ao final da temporada.