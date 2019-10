Prejuízo? Higuaín custou R$ 10 milhões por gol marcado no Milan

Desde a publicação das demonstrações financeiras da Juventus em 30 de junho de 2019, é possível dissecar o valor gasto pelo Milan na compra de Higuain

A aventura de Gonzalo Higuain no não era tão certa quanto os fãs do clube esperavam. Nos meses que passou nos rossoneri, 174 dias para ser mais preciso, Pipita jogou 22 jogos em todas as competições, marcando 8 gols (6 na Série A).

A partir do orçamento publicado em 30 de junho de 2019 pela , podemos deduzir as despesas reais do Milan para o jogador de futebol argentino que, calibrado para os meses em que ele realmente jogou com os rossoneri, se mostra bastante alto.

Segundo o 'Calcio & Finanza', o Milan pagou 10,208 milhões de euros (aos quais deve ser acrescentado o salário pago ao argentino pelo clube rossonero) pelo empréstimo de Gonzalo Higuain.

O salário a que nos referimos deve totalizar cerca de 9 milhões de euros brutos, de modo que o total seria em torno de 19 milhões de euros.

Pelo , a Juventus arrecadou 7.841 milhões de euros, totalizando 18.049 milhões de euros. O número que corresponde mais ou menos à amortização anual de Gonzalo Higuain naquele ano em que ele não usava a camisa preta e branca.