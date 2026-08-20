“Ele custou dez milhões de euros e agora será vendido por cinco milhões. Isso representa uma perda de cinco milhões.” Essa conta volta a aparecer a cada janela de transferências. Assim como a pergunta sobre por que um clube prefere emprestar uma contratação cara em vez de vendê-la por um valor menor. Mesmo que seja por um pouco menos, pelo menos se livra dela.

Ainda assim, os clubes olham para mais do que apenas o antigo preço de compra. Quanto do investimento já foi contabilizado? Por qual valor um jogador ainda está registrado nos livros? E o que uma saída significa para o salário e a margem financeira de um clube? Isso torna algumas escolhas no mercado de transferências de repente muito mais compreensíveis.

O valor contábil de um jogador

Nos clubes que lançam taxas de transferência no balanço, uma contratação não é registrada de uma só vez como custo. O valor é amortizado ao longo da duração do contrato. Pegue um jogador que é comprado por dez milhões de euros e assina por cinco anos. Em um exemplo simples, dois milhões são amortizados a cada ano. Após três anos, seis milhões já foram registrados como custo, e o jogador ainda aparece nos livros por quatro milhões.

Se ele for vendido em seguida por cinco milhões, parece que o clube teve uma perda de cinco milhões: pagou dez milhões e recebeu cinco de volta. Em todo o investimento, de fato voltaram cinco milhões a menos em taxa de transferência. Mas, na temporada da venda, ainda há quatro milhões no balanço diante de uma receita de cinco milhões. Nessa venda, portanto, surge um lucro contábil de um milhão.

Os outros milhões não desapareceram. Eles já foram registrados como custo em anos anteriores por meio das amortizações. Assim, uma contratação ruim ainda pode continuar sendo uma contratação ruim, enquanto a venda final naquele momento ainda assim é uma decisão inteligente.

Além disso, o valor contábil não diz quanto um jogador vale no mercado de transferências. É justamente a diferença entre o valor pelo qual ele ainda está registrado nos livros e quanto outro clube quer pagar que passa a ser importante na venda.

Por que isso é importante para os clubes

Os clubes precisam monitorar sua posição financeira a cada temporada. Os salários pesam no orçamento, contratações anteriores ainda geram amortizações e, ao mesmo tempo, é preciso encontrar espaço para reforçar o elenco.

Uma venda pode ajudar de várias maneiras. Entra uma taxa de transferência, o salário deixa de pesar e o valor contábil remanescente é contabilizado. Depois disso, não há mais amortizações em andamento para esse jogador. Se o preço da venda estiver acima do valor pelo qual ele ainda aparece nos livros, isso ainda gera um resultado positivo.

Isso não significa que cada euro de lucro contábil possa ser gasto novamente de imediato. Dinheiro em caixa, o resultado no balanço anual e o orçamento para transferências são coisas diferentes. Mas uma saída pode, sim, criar espaço para voltar ao mercado.

Ko Itakura é um exemplo atual disso. O Ajax contratou o japonês no ano passado por cerca de 10,5 milhões de euros e assinou com ele até meados de 2029. Enquanto isso, ele já foi vendido de volta ao seu antigo clube, o Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf fala em cinco milhões de euros.

Em um cálculo simplificado, sua taxa de transferência é amortizada ao longo de quatro anos, cerca de 2,6 milhões de euros por temporada. Após um ano, Itakura ainda estaria registrado nos livros por aproximadamente 7,9 milhões de euros. Em uma venda por cinco milhões de euros, isso significa uma perda contábil de cerca de 2,9 milhões de euros.

Ainda assim, pode fazer sentido se despedir dele agora. Segundo o De Telegraaf , Itakura ganhava mais de quatro milhões de euros brutos por ano. Com sua saída, não entram apenas cinco milhões de euros, como também esse alto salário sai do orçamento. Assim, uma perda contábil no curto prazo ainda pode gerar margem financeira para os anos seguintes.

Por que os clubes às vezes preferem emprestar

Com outro jogador, pode acontecer justamente o oposto. Se uma proposta estiver claramente abaixo do valor pelo qual ele ainda aparece nos livros, vendê-lo de imediato significa que a diferença será registrada imediatamente como perda contábil.

Nesse caso, emprestar pode ser uma alternativa. Em um empréstimo comum, sem compra obrigatória, o jogador continua no balanço e a amortização segue correndo. Um ano depois, portanto, seu valor contábil é menor.

Suponha que um jogador ainda esteja hoje registrado nos livros por oito milhões de euros e outro clube queira pagar seis milhões. Vendê-lo de imediato significa uma perda contábil de dois milhões. Se, após um ano emprestado, ele ainda estiver registrado nos livros por cinco milhões, esse mesmo preço de venda de seis milhões estará justamente acima do seu valor contábil um ano depois.

Isso não é uma vantagem gratuita. A amortização durante o ano de empréstimo continua sendo um custo. Mas pode haver uma taxa de empréstimo em contrapartida, e o outro clube pode assumir parte ou a totalidade do salário. Ao mesmo tempo, o jogador ganha a chance de voltar a se colocar no mercado. Um ano depois, a mesma taxa de transferência pode, portanto, ter um efeito financeiro muito diferente. Às vezes, um clube compra principalmente tempo com esse tipo de empréstimo.

Sutalo como exemplo atual

A situação de Josip Sutalo mostra como esse tipo de operação pode funcionar na prática. O Ajax pagou em 2023 uma taxa de transferência fixa de 20,5 milhões de euros pelo croata, que assinou por cinco anos. Segundo o jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio, a Lazio agora paga três milhões de euros por um período de empréstimo, com opção de compra de 7,5 milhões de euros.

Quem coloca apenas 20,5 diante de 7,5 milhões rapidamente chega à conclusão de que o Ajax perde treze milhões. Contabilmente, a situação não é tão simples. Com base apenas na taxa de transferência fixa, a amortização anual em um cálculo simplificado chega a cerca de 4,1 milhões de euros. Após três temporadas, Sutalo ainda estaria registrado nos livros por aproximadamente 8,2 milhões de euros.

Se essa amortização continuar durante um ano completo de empréstimo, restarão no verão de 2027 cerca de 4,1 milhões de euros. Se a Lazio então exercer a opção de compra de 7,5 milhões, o Ajax poderia registrar na própria venda, nesse cálculo simples, cerca de 3,4 milhões de euros de lucro contábil.

A amortização de 4,1 milhões durante o ano de empréstimo, porém, continua sendo um custo. Em contrapartida, segundo as informações, há três milhões de euros de taxa de empréstimo. Segundo o De Telegraaf, Sutalo ganha entre 2,5 e três milhões de euros brutos por ano. Se a Lazio assumir esse salário total ou parcialmente, ainda haverá essa economia adicional.

O valor contábil real pode variar por causa, por exemplo, de bônus, custos de transferência diretamente atribuíveis e datas exatas de amortização. Mas o exemplo mostra por que 7,5 milhões de euros um ano depois podem ter um efeito financeiro muito diferente do que parece à primeira vista.

Isso não torna melhor a contratação original. Mas explica por que emprestar primeiro pode ser mais atraente do que vender agora por qualquer proposta.

Aqui vale uma ressalva. Segundo as informações, a opção de compra pode se tornar obrigatória sob determinadas condições. Se uma transferência definitiva já estiver de fato acertada, o negócio pode ser tratado contabilmente desde o início como venda. Nesse caso, o jogador não continua primeiro sendo amortizado ao longo de um ano completo de empréstimo.

Essa avaliação financeira não entra em jogo apenas em uma transferência individual. A composição do elenco total também determina quanto espaço um clube tem. O Feyenoord já vendeu por milhões neste verão, mas ainda tem um grande grupo de jogadores sob contrato. O clube de Roterdã ainda quer contratar, entre outros, um ponta esquerda e um ponta direita (por ora, uma reserva para Anis Hadj Moussa), mas para isso primeiro precisa criar espaço.

Receitas de transferências, portanto, não se transformam automaticamente em orçamento livre para transferências. Salários, amortizações em andamento, contratações anteriores e o tamanho do elenco também ajudam a determinar quanto um clube pode voltar a gastar.

Emprestar não é uma solução milagrosa. Um jogador pode atuar pouco, se machucar ou perder ainda mais valor. Uma opção de compra pode não ser exercida e, enquanto isso, seu contrato fica mais curto.

Um valor contábil mais baixo pode ser favorável, mas com apenas mais um ano de contrato a pressão aumenta justamente. Quem espera demais corre o risco de que um jogador acabe saindo por pouco ou até de graça.

O antigo preço de compra não diz tudo

Comprar um jogador por dez milhões e vendê-lo depois por cinco milhões continua significando que voltaram cinco milhões a menos em taxa de transferência. A contabilidade não muda essa conta.

Mas isso ainda não diz se vender naquele momento é a melhor escolha. O valor contábil remanescente, o salário, a duração do contrato, uma eventual taxa de empréstimo e o espaço dentro do elenco entram todos na conta.

Quem quer entender a política de transferências, portanto, precisa olhar além do que um jogador custou um dia. O que ele pode render agora, por quanto ainda está registrado nos livros e que espaço surge se ele sair?