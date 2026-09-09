O francês Samuel Umtiti, ex-jogador do Barcelona, comentou as declarações de seu compatriota Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, a respeito do prêmio Bola de Ouro.

O atacante do Real Madrid afirmou que merece o prêmio Bola de Ouro depois de ter feito história na última temporada, especialmente na Copa do Mundo, da qual se tornou o maior artilheiro histórico.

Umtiti disse no programa "Depois do Futebol", da rede RMC: "O Mbappé é uma pessoa confiante em si mesma. Dá para dizer que não cabe a ele falar sobre quem merece o prêmio. Ele deve se concentrar no que acontece em campo".

O ex-jogador não parou por aí e acrescentou: "Todo mundo viu que ele marcou muitos gols e que, às vezes, teve boas atuações, mas se você perguntar a ele: 'Quem você acha que vai ganhar a Bola de Ouro?', ele vai acabar respondendo que é ele quem merece. E não cabe a ele decidir o vencedor".

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E, no que diz respeito ao prêmio Bola de Ouro, Umtiti não hesitou em criticá-lo.

Ele declarou: "Eu nem assisto a essa cerimônia. Para os atacantes, ganhar a Bola de Ouro é uma grande conquista. Essa cerimônia perdeu completamente o seu valor; ela prejudica o futebol, que é um esporte coletivo por excelência. As pessoas pensam em ganhar a Bola de Ouro muito mais do que se importam com os prêmios da equipe".

O ex-jogador do Barça prosseguiu: "Você pode ganhar a Liga dos Campeões da Europa com o seu time pensando apenas em si mesmo. Vamos falar de novo sobre as estatísticas, e isso não é suficiente. O futebol não é apenas estatística".

E disse: "Desde a era de Messi e Ronaldo, eu não olho mais para esse prêmio. Eles tinham estatísticas impressionantes, e se não ganhassem um título grande, isso não importava de verdade, porque a temporada deles era excepcional. Agora, não há necessariamente um único jogador excepcional que se sobressaia sobre os demais".