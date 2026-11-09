Walid Khalil, presidente do clube de futebol Ghazl El Mahalla, revelou uma surpresa sobre Mahmoud Salah, ex-jogador da equipe, que se transferiu para o Al Ahly na última janela de transferências de verão.

Khalil explicou, em declarações ao canal Modern: "Mahmoud Salah é um dos filhos do clube e um dos formados na categoria de base do Ghazl El Mahalla, e há mais de um jogador seguindo os mesmos passos dele".

E acrescentou: "O Zamalek pediu para contar com Mahmoud Salah, na época em que John Edward, o ex-diretor esportivo, estava no clube, mas, devido às circunstâncias do impedimento de registro, as negociações não foram concluídas".

E prosseguiu: "Salah também recebeu uma proposta de um dos clubes espanhóis, que pertence ao argentino Lionel Messi (Eldense) e disputa a Segunda Divisão, e realizei uma reunião por vídeo com eles, e tudo foi acertado, mas o próprio jogador recebeu atrativos do Al Ahly".

E concluiu: "Mahmoud manifestou seu desejo de se transferir para o Al Ahly, apesar de nossas tentativas de convencê-lo de que se profissionalizar na Espanha seria melhor, mas, no fim, o desejo do jogador definiu sua transferência para o Al Ahly".

Lionel Messi adquiriu o clube CD Eldense, que disputa a Segunda Divisão espanhola, no mês passado.

O jogador de 18 anos atuou pelo Ghazl El Mahalla na última temporada em 28 partidas, nas quais marcou 4 gols e deu 3 assistências.

Mahmoud Salah está com a seleção juvenil sob o comando de Wael Riad, que se prepara para disputar a Copa Africana de Nações Sub-20 em fevereiro próximo, em Gana.

Salah foi premiado como melhor jogador do Campeonato do Norte da África de Juvenis Sub-20, que foi realizado na cidade de Ismailia em outubro de 2026.

Relatos anteriores mencionaram que Mahmoud Salah se juntou às fileiras do Al Ahly por cinco anos em troca de 35 milhões de libras divididas em duas parcelas, e 10 milhões de libras em bônus, além de um percentual de 25% sobre uma futura revenda do jogador.