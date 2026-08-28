Preferiu a Turquia à Premier League: Leão se despede do Milan e escolhe seu novo destino

O astro português Rafael Leão definiu de vez o seu futuro e escolheu um destino surpreendente, longe do Campeonato Inglês e do Italiano. O ponta do Milan está prestes a se transferir para o Galatasaray, da Turquia, em uma negociação de grande porte que atingiu o valor total de 45 milhões de euros.

A rede "Sky Sport" revelou que o acordo entre os dois clubes se tornou definitivo, com o clube turco pagando 43 milhões de euros de valor fixo, além de 2 milhões de euros em variáveis e bonificações, mantendo o Milan 20% dos lucros de qualquer transferência futura do jogador.

Do Aston Villa a Istambul

Leão havia colocado a Premier League inglesa como sua prioridade no início, sendo o Aston Villa o mais próximo de contratá-lo depois de ter lhe oferecido verbalmente um salário anual de 7,5 milhões de euros. No entanto, o clube inglês não apresentou uma proposta oficial, e a oferta também não atendia às exigências financeiras do jogador.

Foi aí que o Galatasaray entrou com força, seguiu aumentando sua oferta financeira e seduzindo o jogador com um projeto ambicioso, até conseguir sua aprovação definitiva. Leão assinará um contrato milionário que se estende até o ano de 2030, com um salário anual de 10 milhões de euros, além das bonificações.

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A história terminou: a um passo do desfecho

De acordo com as informações, restam apenas os últimos procedimentos oficiais e os exames médicos para concretizar a negociação, com Leão virando assim uma longa página junto aos rossoneri e iniciando um capítulo novo e empolgante em sua carreira com a camisa do campeão da Turquia.

Esta negociação é considerada uma das maiores da história do Campeonato Turco e um forte golpe do Galatasaray no mercado de transferências, além de um recado claro aos seus rivais na disputa pela hegemonia local e continental.