Totti queria mais respeito da Roma
Totti criticou a Roma pela forma como foi tratado durante o período em que atuou como dirigente do clube, em entrevista ao programa Belve, da Rai 2. A nova temporada do programa estreia na noite de terça-feira com a conversa na íntegra, mas trechos já foram divulgados.
“Preferia que o clube tivesse me respeitado mais”, disse o ex-capitão da Roma à apresentadora Francesca Fagnani. Ele também dá uma resposta surpreendente ao ser questionado sobre um possível retorno ao clube, mas essa parte da entrevista só será revelada quando o episódio for exibido.
“Muitos viveram às minhas custas”
Totti também foi questionado se alguém havia se aproveitado de sua posição nos anos de auge da carreira, e a resposta foi direta. “Pessoas que eu jamais imaginaria: familiares, amigos, parentes. Muitos viveram às minhas custas”, afirmou.
“O campeão da Copa do Mundo de 2006 passou toda a carreira como jogador na Roma e continua sendo o maior ídolo do clube.”
Emoção ao falar do pai
Totti ficou visivelmente emocionado ao falar do pai, já falecido, e admitiu que nunca lhe disse que o amava. Ao ser perguntado do que mais sentia falta, respondeu: “Do abraço. São coisas que a gente não faz e, depois, quando as pessoas que são o coração de tudo se vão, você se sente perdido e sozinho. Sem ele, a vida é diferente.”
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Ele se chamou de idiota por nunca ter feito isso e admitiu que está repetindo o erro. “Infelizmente, estou fazendo o mesmo com meus filhos, e sei que estou errado”, disse.
Totti “não consegue perdoar” traição de Ilary
Fagnani também perguntou sobre a afirmação da ex-esposa de Totti, Ilary Blasi, de que o casamento dos dois não sobreviveria a uma traição.
“Aconteceu. Não consigo perdoar”, respondeu Totti, antes da exibição da entrevista completa na noite de terça-feira.