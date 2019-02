Prefeitura recomenda adiamento de Vasco x Resende, mas Federação mantém semifinal

Previsão de chuva forte na quarta-feira (13) faz Rio de Janeiro entrar em estágio de atenção

Após sofrer grandes consequências na última semana com temporal, a Prefeitura do Rio de Janeiro revelou que recomendou o adiamento da semifinal da Taça Guanabara entre Vasco x Resende, marcado para quarta-feira (13), no Maracanã.

Apesar do estágio de atenção por conta da previsão de forte chuva, a Ferj se manifestou a respeito do possível adiamento e afirmou que o duelo está mantido.

A @FFERJ não recebeu nenhum comunicado oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro e, portanto, o jogo @VascodaGama x Resende, nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, está mantido. pic.twitter.com/5uCI9e7o7E — FERJ (@FFERJ) 12 de fevereiro de 2019

"A Ferj não recebeu nenhum comunicado oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro e, portanto, o jogo Vasco x Resende, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, está mantido", comunicou.

Em um novo comunicado, a Ferj anunciou que a venda de ingressos para a partida está suspensa, e frisaram para que "o torcedor que não se sentir inseguro, não compareça".

Mais artigos abaixo

"Diante dos alertas da Prefeitura quanto ao risco de fortes chuvas, a Fferj e o Vasco da Gama tentaram remarcar a semifinal da Taça Guanabara contra o Resende para 5°f. A PM, porém, inviabilizou a realização do jogo por causa do Fla-Flu no mesmo dia", dizia o primeiro tweet.

... A semifinal está mantida para a 4°f, no Maracanã, às 21h30. As vendas de ingressos estão suspensas. E tanto @FFERJ quanto @VascodaGama recomendam ao torcedor que se sentir inseguro que não compareça. O Vasco vai divulgar a forma de ressarcimento. pic.twitter.com/jZiHjI9EuW — FERJ (@FFERJ) February 12, 2019

"A semifinal está mantida para a 4°f, no Maracanã, às 21h30. As vendas de ingressos estão suspensas. E tanto a Fferj quanto o Vasco da Gama recomendam ao torcedor que se sentir inseguro que não compareça. O Vasco vai divulgar a forma de ressarcimento", comunicou o segundo tweet.

Entre outras medidas, a Prefeitura também determinou que o funcionamento das escolas municipais será em meio expediente nesta quarta-feira, encerrando as atividades ao meio-dia. As fortes chuvas no Rio de Janeiro causaram a morte de sete pessoas.