Prefeitura interdita Ninho do Urubu, mas clube não confirma se deixará de usar o local

Decisão foi divulgada nesta sexta-feira(15), no Ministério Público do Rio de Janeiro; vice-jurídico diz que clube vai ver o que fazer

Depois de ter o Centro de Treinamento proibido de receber crianças e adolescentes, o Flamengo viu o Ninho do Urubu ser totalmente interditado. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira(15), durante uma reunião no Ministério Público onde várias autoridades estiveram presentes ao lado de dirigentes da equipe Rubro-Negra.

Após a vistoria feita durante esta semana no Centro de Treinamento do clube, novas irregularidades foram constatadas, o que culiminou na decisão da prefeitura de interditar completamente o local.

"Essa reunião prévia, a prefeitura disse que o CT está interditado. Bem como os Bombeiros disseram, diante das irregularidades apontadas. No mais, o que podemos dizer é que esses novos laudos que foram elaborados a partir das fiscalizações realizadas na terça-feira foram encaminhados para a secretaria de urbanismo, que provavelmente adotará alguma providência. Segundo o que a prefeitura informou aqui, o CT está interditado", disse Ana Cristina Huth Macedo, promotora de Justiça.

Na sede do Ministério Público, o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, não garantiu, no entanto, que o clube não vai utilizar as dependências do Ninho do Urubu, a medida, por exemplo, impende o time profissional de realizar atividades no local.



(Há uma semana, incêndio deixou dez mortos e três feridos no Centro de Treinamento do Flamengo.

Foto: Divulgação)

"Sou vice-juridico há pouco mais de trinta dias. Flamengo vai sentar no seu Conselho Diretor para saber o que fazer. Não posso falar pela gestão passada mas queremos atender as autoridades".

Vale ressaltar, no entanto, que a própria promotora da justiça afirmou não ter uma decisão judificial sobre a interdição do Ninho do Urubu.

"Criancas e adolescentes não podem entrar no clube. Quanto aos adultos, não temos uma decisão judicial nesse sentido. A Prefeitura e o Bombeiros dizem que o Ct está interditado".

Alex Bolas, superintendente regional do trabalho, afirmou que no Centro de Treinamento foi constatado risco de novos incêndios.

"As questões de segurança e saúde foram verificadas na última terça-feira, durante a vistoria conjunta com todos os órgãos. No Ninho do Urubu, a fiscalização de segurança e saúde no trabalho constatou que haviam problemas em três quadros elétricos, nos quais havia risco de choque e de incêndio".

Alex, no entanto, confirmou também que o Flamengo já começou a tomar medidas a respeito disso e que havia decidido pela interdição parcial da escola que servia à base, um dos locais onde os problemas foram constatados.

"A decisão dos técnicos foi fazer uma interdição parcial, específica. Visando a parte a antiga do CT, basicamente, a nossa fiscalização foi dividida em duas áreas, buscando analisar as condições de trabalho da parte nova do clube e da parte antiga. Na parte antiga, funcionava a escola que servia aos atletas de base. A interdição de um desses quadros fez com que a escola cessasse as operações. As aulas estão suspensas. Contudo, o Flamengo informou, durante reunião, que essa escola será desativada".