Prefeitura faz pressão em CTs e São Paulo muda concentração para Cotia

Prefeitura de São Paulo exigiu que todos os alojamentos de clubes da cidade fossem interditados

Visando a grande decisão contra o Talleres nesta quarta-feira (13), no Morumbi, o São Paulo anunciou que mudou a concentração do elenco do CT da Barra Funda para o CFA de Cotia.

A decisão foi tomada após a Prefeitura de São Paulo exigir que todos os alojamentos de clubes da cidade fossem interditados até que fosse averiguado as documentações necessárias para o funcionamento das instalações e as condições de trabalho e hospedagem dos atletas.

Além do Tricolor, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Juventus e Nacional também foram notificados.

Após perder o primeiro jogo por 2 a 0 fora de casa, o São Paulo recebe o Tallares nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), precisando vencer por três gols de diferença para avançar à terceira fase da Pré-Libertadores

Confira o comunicado oficial emitido pelo São Paulo:

Mais artigos abaixo

"Elenco e comissão técnica do São Paulo partiram na noite desta terça-feira (12) para o CFA de Cotia, onde passarão a noite e farão os últimos preparativos antes da partida desta quarta-feira (13) contra o Talleres, da Argentina, pela Copa Libertadores, às 21h30, no Morumbi.

A ida da delegação para o CFA de Cotia acontece em atendimento a solicitação da Prefeitura feita na tarde desta terça-feira, que restringe o uso como dormitório e alojamento das dependência dos clubes na capital paulista. O São Paulo atende à demanda enquanto viabiliza a apresentação formal da devida documentação à Prefeitura."