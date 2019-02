Prefeitura diz que área de alojamento do Flamengo não consta em projeto aprovado

O incêndio iniciou entre às 5h e 5h30 (Brasília); Entre as vítimas estão jogadores das categorias de base e funcionários do clube

Na manhã desta sexta-feira (08), a área reservada para o alojamento das categorias de base do Flamengo pegou fogo e vitimou dez pessoas. Segundo apurações da Folha, o local tinha permissão da prefeitura do Rio de Janeiro para funcionar somente como estacionamento.

De acordo com o jornal, a autorização foi concedida no ano passado, na mesma época que o CT passou por reformas. Por sua vez, o clube carioca ainda não se manifestou sobre o assunto. Já em nota, a prefeitura do Rio informou que a licença do Ninho do Urubu é válida até oito de março de 2019.

"A área de alojamento atingida pelo incêndio, não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, em 05/04/18, como edificada. No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento. Não há registros de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios", disse.

A prefeitura ainda ressaltou que irá abrir um novo processo de investigação para apurar as responsabilidades.