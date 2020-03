Predrag Rajkovic, o goleiro "desconhecido" que faz sombra em Alisson e Oblak

Goleiro revelação do Stade de Reims é um dos melhores em sua posição nesta temporada e só perde em números para Alisson

Oblak, Alisson, Ter Stegen, Éderson e Courtois. Estes são alguns dos melhores goleiros do mundo da atualidade, isso sem contar mais diversos grande goleiros como Navas, Loris, Szczesny, Handanovic e Donnarumma. E esse grupo deve ganhar um novo nome em breve: Predrag Rajkovic.

O goleiro do Stade de está fazendo uma temporada fantástica e tem números que só perdem para o goleiro do , eleito o melhor da posição pela FIFA em 2019.

Na , Rajkovic é o goleiro menos vazado, com 21 gols sofridos e tem 12 clean sheets, ou seja, 12 partidas sem sofrer gols - assim como Courtois, do , Maignan, do , e Soria, do . Além disso, o arqueiro tem incríveis 79% de bolas defendidas - atrás apenas de Alisson, do Liverpool, e Szczesny, da -, 0,65 gols gols sofridos por jogo - atrás apenas de Alisson, com 0,55.

Mais artigos abaixo

Mais times

Com esses números, o sérvio deixará de ser apenas um “desconhecido” para figurar entre os grandes arqueiros do mundo. Prestes a completar 25 anos, o jogador foi eleito o melhor goleiro da sub-20, vencida pela , em 2015, estreou pela seleção nacional de seu país com apenas 17 anos e hoje é o titular absoluto da posição.

Com passagens por e Maccabi Tel-Aviv, o jogador se destacou e foi para o Stade de Reims, em 2019, por cinco milhões de euros. Desde então Rajkovic já foi ventilado na e na , e é o favorito para assumir o lugar de Onana, que deve deixar o na próxima janela de transferências.