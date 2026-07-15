Preço exorbitante... O Atlético de Madrid estabelece as condições para o Barcelona na negociação de Álvarez

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, nesta quarta-feira, novos detalhes sobre as negociações do Barcelona com o Atlético de Madrid para contratar o atacante argentino Julián Álvarez durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornalista David Bernabéu, do jornal catalão “Sport”, o Atlético de Madrid definiu suas condições para aceitar a saída de Álvarez, exigindo 120 milhões de euros, além do jovem meio-campista Marc Bernal.

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O Bernabéu esclareceu que essa exigência foi apresentada formalmente durante as últimas negociações entre os dois clubes, indicando que a diretoria do Barcelona se recusou a incluir Bernal na negociação, pois considera o jogador essencial para o projeto futuro do clube.

Julian Álvarez sonha em se transferir para o Barcelona, segundo várias reportagens da imprensa, enquanto seu clube mantém a posição de não abrir mão do atacante argentino, a menos que receba uma oferta gigantesca tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico.

O “dançarino do tango” se prepara para disputar uma partida decisiva contra a Inglaterra, nesta quarta-feira à noite, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, depois de marcar um gol espetacular na prorrogação, durante a emocionante vitória sobre a Suíça (3 a 1) nas quartas de final.