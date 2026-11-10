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Neymar Sr, recém-nomeado diretor-executivo do Santos, indicou que seu filho, o astro, deve permanecer no clube brasileiro na temporada de 2027. Com o contrato atual do atacante de 34 anos previsto para terminar em dezembro, a diretoria pretende agir antecipadamente para garantir sua permanência após o fim deste ano.

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Pai de Neymar, agora executivo, busca renovação rápida

Neymar Sr acredita que a diretoria pode agir com antecedência para garantir a permanência do filho. Ele apareceu em um vídeo nas redes sociais ao lado do presidente do clube, Marcelo Teixeira, que busca a reeleição. O diretor executivo recém-empossado revelou que já faz parte do grupo responsável pelas contratações e que ajudou a contratar Arthur Melo e Philippe Coutinho. Manter o meia satisfeito segue como sua principal prioridade antes do fim do contrato, no mês que vem.

Influência nas contratações ajuda a moldar o elenco

Apesar de ter perdido várias partidas nesta temporada por lesões, controle de carga, precauções com gramados sintéticos e suspensões, o atacante marcou oito gols e deu três assistências em 15 jogos pelo campeonato.

No vídeo publicado nas redes sociais, ao lado de Teixeira, Neymar Sr explicou que seu papel se concentra em convencer o atacante a recusar propostas para sair: "Trabalho ao lado dele [Marcelo Teixeira] há muito tempo, desde que ele me trouxe para cá. Sabemos que, a cada janela de transferências, chegam propostas para ele sair. Mas Neymar sempre escolhe ficar no Santos. O que eu antecipo é que, antes de tudo, preciso manter Neymar feliz. Entende?"

Ao destacar como os reforços no elenco aumentaram o otimismo, acrescentou: "E, se ele estiver feliz aqui, posso mantê-lo aqui. Então, veja, nesta reta final, o trabalho que fizemos para estruturar o elenco e abrir possibilidades positivas nos deu o direito de sonhar."

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Estabilidade financeira segue como obstáculo crucial

Além de manter seu principal jogador, a diretoria do Santos quer preservar o elenco do técnico Cuca para 2027, apesar dos desafios financeiros que exigem do clube a demonstração de que consegue cumprir regularmente suas obrigações com a folha salarial.

Próximas partidas COR Brasileirão 17:30 SAN

Ao explicar a necessidade de estabilidade e bons resultados para atrair patrocinadores, Neymar Sr concluiu: "Qual torcedor do Santos não sonha, neste momento, em manter este elenco? Mas precisamos oferecer essa estabilidade aos jogadores. E também temos que cobrar resultados, porque precisamos planejar o futuro e tomar as decisões certas para que o próximo ano seja o melhor possível. Porque, se planejarmos bem o próximo ano, vamos atrair patrocinadores, gerar visibilidade e obter as receitas comerciais que o Santos naturalmente pode gerar."

Vaga em competição continental impulsiona arrancada final

A classificação para a Copa Libertadores renderia uma premiação importante. O Santos está em nono lugar, com 47 pontos em 34 jogos, seis atrás do Bahia, faltando quatro rodadas. Embora a ESPN Brasil tenha detalhado como vagas adicionais em competições continentais podem surgir, a equipe de Cuca precisa vencer o Coritiba fora de casa em 18 de novembro, após a pausa para jogos das seleções. Cinco dias depois, recebe o Grêmio, antes de visitar o Vitória.