Juventus conquista vitória importante em competição europeia
A Juventus conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o AZ em uma competição europeia. Foi um resultado significativo para a equipe italiana, já que nenhum visitante vencia no AZ Stadion desde outubro de 2023.
Kolo Muani foi o destaque da Juventus na partida. O atacante deu uma assistência inteligente para Teun Koopmeiners antes de marcar seu próprio gol e ampliar a vantagem. Os visitantes tiveram de suportar um fim de jogo tenso depois que Mexx Meerdink descontou para a equipe holandesa. A Juventus, porém, resistiu e garantiu os três pontos.
Gatti manda recado a Spalletti
Após a vitória fora de casa, Gatti mandou um recado direto a Spalletti sobre sua condição física. O defensor afirmou que precisa jogar regularmente para render o máximo possível.
“Eu precisava estar 100% fisicamente, porque, se você não estiver atento, um erro pode acontecer a qualquer momento”, disse Gatti à Sky Sport Italia. “A única maneira de chegar à melhor condição física é jogando.”
Ao comentar sua atuação, ele disse: “Fazer esse esforço e jogar sob pressão é o meu jeito de atuar, é assim que ganho condicionamento físico, e preciso jogar para chegar a esse nível.”
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Como aproveitar melhor Kolo Muani
Gatti também elogiou seu companheiro de equipe Kolo Muani, que fez, possivelmente, sua melhor atuação com a camisa da Juventus. Atuando pelo lado direito, em vez do esquerdo, onde costuma jogar, o atacante causou problemas constantes à defesa do AZ Alkmaar. O defensor sugeriu que a Juventus precisa aproveitar melhor as qualidades singulares do atacante.
“Ele é um grande jogador, com capacidade atlética e características que, na minha opinião, nem sempre aproveitamos ao máximo. Como defensor, posso dizer como é difícil enfrentá-lo quando ele parte para cima de você”, observou.
Foco volta à Série A
Após a vitória sobre o AZ, a equipe de Spalletti voltará suas atenções ao campeonato nacional. A Juventus enfrentará a Fiorentina no domingo, na próxima rodada da Série A. O time ocupa atualmente a sétima posição na tabela, com 17 pontos em dez partidas.