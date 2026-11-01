“Preciso fazer um bom trabalho”: Douglas Santos faz alerta contundente sobre a seleção brasileira enquanto luta por sua vaga, apesar dos elogios de Carlo Ancelotti

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O defensor do Zenit de São Petersburgo Douglas Santos alertou que nenhum jogador pode se sentir confortável na seleção brasileira, apesar de ter recebido apoio público do técnico Carlo Ancelotti. O experiente lateral-esquerdo foi convocado para os próximos jogos internacionais de novembro, enquanto a equipe segue em evolução sob o comando do treinador italiano.

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A disputa por uma vaga de titular

Aos 32 anos, Santos é um dos jogadores mais experientes da atual seleção brasileira. Ele já disputou uma Copa do Mundo e tem sido presença constante nas convocações recentes. Embora Ancelotti o considere uma peça fundamental da base da equipe para a Copa América e, possivelmente, para a Copa do Mundo de 2030, o ex-jogador do Atlético Mineiro não dá sua vaga como garantida. Ele sabe que, diante da quantidade de talentos à disposição dos pentacampeões mundiais, não há margem para erros.

“A concorrência faz parte de uma seleção que tem muitos jogadores de qualidade. Vejo isso de forma positiva, porque nos motiva a evoluir e a buscar sempre o nosso melhor nível. Sei que preciso fazer um bom trabalho no meu clube, manter a regularidade e aproveitar cada oportunidade quando estiver na seleção. Tenho experiência internacional e já vivi momentos importantes com essa camisa, mas entendo que cada convocação representa uma nova oportunidade de mostrar meu valor. Quero continuar contribuindo com a equipe e conquistar cada vez mais espaço com trabalho e minhas atuações”, explicou o defensor em entrevista ao Lance.

Vivendo um momento de maturidade

Santos afirma que sua passagem pelo futebol europeu o tornou um jogador mais completo, capaz de aliar leitura tática e força física para lidar com a cobrança constante. Sem se deixar distrair pelas opiniões externas, ele acredita que se destacar pelo clube é o único caminho para alcançar seus objetivos na seleção e vê a regularidade nas atuações como indispensável para quem busca reconhecimento no mais alto nível.

“Acredito que vivo um momento de maturidade na minha carreira, tanto pela experiência que adquiri no futebol europeu quanto pelas oportunidades que tive representando a seleção. Busco evoluir constantemente, entender melhor o jogo e manter um nível de atuação que me permita ajudar minha equipe. Sei que a concorrência é grande e que ninguém tem vaga garantida. Por isso, o mais importante é manter a regularidade, estar bem fisicamente e demonstrar em campo que posso contribuir”, afirmou.

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A integração da nova geração

O atual ciclo da seleção brasileira é marcado pela mistura de estrelas consagradas e jovens promessas que buscam deixar sua marca no cenário mundial. Como um dos jogadores mais experientes, Santos não vê a chegada de jovens talentos como uma ameaça à sua posição, mas como uma etapa necessária para a evolução do país. Ele considera que seu papel é tanto disputar uma vaga quanto orientar quem sente pela primeira vez a pressão de vestir a camisa amarela.

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“Vejo essa renovação de forma muito positiva. A seleção sempre precisa de novos talentos, jogadores com qualidade, energia e vontade de conquistar seu espaço. Quem já tem um pouco mais de experiência pode ajudar compartilhando vivências, orientando os mais jovens no dia a dia e mostrando a importância de estar preparado para representar o Brasil. Ao mesmo tempo, também aprendemos muito com eles, porque cada geração traz características diferentes. O mais importante é que todos entendam o tamanho dessa oportunidade, trabalhem juntos e tenham o mesmo objetivo de ajudar a seleção a conquistar grandes resultados”, disse Santos.

As lições dos sustos na Copa do Mundo

A atenção imediata do Brasil se volta para dois jogos em Singapura, a começar pelo confronto com o Japão em 14 de novembro. A seleção asiática foi um adversário difícil na última Copa do Mundo, quando a seleção brasileira precisou virar o placar para vencer. Santos, que participou daquele duelo tenso, acredita que a equipe precisa administrar melhor a partida e manter a concentração para evitar outro susto diante de um adversário bem organizado.

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“O Japão é uma equipe muito organizada, intensa e que tem qualidade para aproveitar os espaços. Naquela partida, tivemos mais dificuldades no primeiro tempo, mas conseguimos melhorar depois do intervalo. Para este novo confronto, precisamos manter a concentração durante os 90 minutos, controlar melhor os momentos do jogo e ter mais tranquilidade com a bola, especialmente quando o adversário aumenta a pressão. Individualmente, procuro estar sempre atento às questões táticas, melhorar minhas decisões e contribuir tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. O objetivo é ajudar a equipe a ter equilíbrio e aproveitar nossas características para buscar a vitória”, destacou o capitão do Zenit.