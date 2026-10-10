O técnico do FCB revelou ao microfone da Sky que provavelmente o resultado do líder no jogo de sexta-feira contra o SV Werder Bremen lhe era completamente indiferente. "Preciso dizer com sinceridade que nem sei como o Dortmund jogou", disse o belga.

Kompany acrescentou: "Entrei neste estádio hoje e não sabia como o Dortmund jogou. Isso não tem importância para mim. Em algum momento vamos jogar um contra o outro, aí isso vai ter importância. No fim da temporada, vai importar quantos pontos de diferença haverá entre o Dortmund e nós."

Como tanto o BVB quanto o Bayern não passaram de um empate por 2 a 2, os dois rivais seguem separados por dois pontos depois de cinco rodadas. O Borussia havia vencido anteriormente quatro partidas seguidas, enquanto o recordista alemão já havia deixado pontos pelo caminho contra o FC Schalke 04 (0 a 0).

Por isso Vincent Kompany não presta atenção aos resultados de seus rivais

Kompany justificou sua forma de pensar com sua época como zagueiro do Manchester City e lembrou de uma "luta inacreditável" com o FC Liverpool.

"Em determinado momento, tratava-se de 100, 98 ou 99 pontos. Chega uma hora em que você nem olha mais para o adversário. Só para si mesmo, seus gols, sempre em frente", destacou o jogador de 40 anos, antes de fazer um apelo direto à sua equipe: "Mas existe esse momento em que você precisa vencer todos os jogos. Estou totalmente focado. Não me interessa de jeito nenhum o que os outros fazem. Só nossos resultados, nossos jogos. Hoje deu para ver de novo como isso é extremo. Essa é a minha postura, porque não tenho influência sobre os jogos dos outros."

Também Manuel Neuer, que havia cometido um erro grotesco no 0 a 1 parcial depois de apenas oito segundos e, no segundo gol sofrido, no mínimo pareceu infeliz, ainda não vê motivo para pânico. "Estamos na disputa, não está nada perdido. Ainda temos dois jogos contra o Dortmund. A temporada ainda está relativamente no começo, por isso não está absolutamente nada perdido. O que nos incomoda é simplesmente o fato de não termos vencido o jogo", disse o veterano.



