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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Preciso de um copo de cerveja... Um leitor de lábios revela as palavras de Tuchel no momento decisivo contra o México

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
México
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Alemanha

A loucura dos 94 minutos daquela partida emocionante

Um leitor labial decifrou as palavras do alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, na linha lateral, nos momentos finais, quando os Três Leões lutavam para garantir a vitória sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Inglaterra venceu o México por 3 a 2 em uma partida emocionante no Estádio Azteca na madrugada desta segunda-feira, na Cidade do México, em uma atuação aclamada como a melhor da Inglaterra em uma Copa do Mundo desde 1966.

Tuchel foi visto demonstrando nervosismo enquanto sua equipe, reduzida a dez jogadores após o cartão vermelho recebido por Jarell Quansah, lutava nos minutos finais para conter as investidas dos donos da casa no famoso estádio.

As câmeras de TV captaram o momento de raiva do técnico da Inglaterra aos 94 minutos, após uma falta marcada contra Jude Bellingham, que marcou dois gols para os ingleses na partida.

A decisão permitiu que o México iniciasse rapidamente mais um ataque, o que levou Tuchel a gritar e levar as mãos à cabeça, furioso.

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Por sua vez, Nicola Heikling, especialista e leitora profissional de lábios, analisou os comentários de Tuchel à medida que a pressão aumentava. Segundo o jornal “Daily Mail”, ele disse: “Meu Deus, isso é loucura, preciso de um copo de cerveja, cara!”.

O técnico alemão acrescentou: “Meu Deus, me ajude a superar isso”.

A seleção da Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega na madrugada do próximo domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.



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