Preciso de um copo de cerveja... Um leitor de lábios revela as palavras de Tuchel no momento decisivo contra o México

Um leitor labial decifrou as palavras do alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, na linha lateral, nos momentos finais, quando os Três Leões lutavam para garantir a vitória sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Inglaterra venceu o México por 3 a 2 em uma partida emocionante no Estádio Azteca na madrugada desta segunda-feira, na Cidade do México, em uma atuação aclamada como a melhor da Inglaterra em uma Copa do Mundo desde 1966.

Tuchel foi visto demonstrando nervosismo enquanto sua equipe, reduzida a dez jogadores após o cartão vermelho recebido por Jarell Quansah, lutava nos minutos finais para conter as investidas dos donos da casa no famoso estádio.

As câmeras de TV captaram o momento de raiva do técnico da Inglaterra aos 94 minutos, após uma falta marcada contra Jude Bellingham, que marcou dois gols para os ingleses na partida.

A decisão permitiu que o México iniciasse rapidamente mais um ataque, o que levou Tuchel a gritar e levar as mãos à cabeça, furioso.

Por sua vez, Nicola Heikling, especialista e leitora profissional de lábios, analisou os comentários de Tuchel à medida que a pressão aumentava. Segundo o jornal “Daily Mail”, ele disse: “Meu Deus, isso é loucura, preciso de um copo de cerveja, cara!”.

O técnico alemão acrescentou: “Meu Deus, me ajude a superar isso”.

A seleção da Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega na madrugada do próximo domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.







