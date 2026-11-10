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Scott McTominay fez uma revelação surpreendente sobre sua saúde ao admitir que precisou passar por um procedimento cardíaco de emergência apenas 48 horas antes da estreia da Escócia na Copa do Mundo. O meio-campista do Napoli foi levado às pressas ao hospital sob escolta policial pouco depois de a seleção chegar aos Estados Unidos para disputar o torneio.

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A ida secreta ao hospital em Boston

O meio-campista da seleção da Escócia McTominay finalmente quebrou o silêncio sobre uma emergência médica que quase comprometeu sua participação na Copa do Mundo em junho passado. Na época, o público foi informado de que ele sofria de uma doença leve, mas a situação era muito mais grave. Depois que a delegação viajou de seu centro de treinamento em Charlotte para Boston, o ex-jogador do Manchester United foi levado diretamente do aeroporto a uma unidade de saúde local, sob escolta policial, para tratar um problema cardíaco.

A situação foi mantida em segredo para não atrapalhar a preparação da equipe para a estreia contra o Haiti. Agora, porém, o jogador de 29 anos contou como foi a experiência angustiante de ficar em uma cama de hospital enquanto seus companheiros finalizavam os planos táticos. A gravidade do episódio exigiu que McTominay passasse por um tratamento específico conhecido como choque elétrico no coração, ou cardioversão, destinado a restabelecer o ritmo cardíaco normal quando o coração bate de forma irregular ou rápida demais.

McTominay relembra a experiência traumática

“Tive que receber um choque elétrico no coração”, revelou McTominay em uma entrevista emocionada ao Daily Mail. “Foi dois dias antes do jogo contra o Haiti. Você se preparou tão bem. Eu estava em ótima forma, e então acontece uma coisa dessas. Você pensa: ‘Como isso está acontecendo comigo?’ É preciso seguir em frente, faz parte do futebol. Às vezes, as coisas não saem como você espera. Eu estava 100% em forma, mas, obviamente, estar em uma cama de hospital dois dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, prestes a ser anestesiado, não é o ideal, não é?”

Apesar do caráter assustador do procedimento, que envolve anestesia geral, McTominay demonstrou uma resistência notável ao voltar a campo quase imediatamente. Ele começou como titular contra o Haiti apenas dois dias depois e disputou todos os minutos da campanha da Escócia na fase de grupos. Sua dedicação à equipe de Steve Clarke ficou evidente ao longo do torneio, embora os escoceses tenham acabado eliminados antes do mata-mata.

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Recuperação e volta à seleção

Após o fim da Copa do Mundo, McTominay buscou uma solução definitiva para o problema de saúde recorrente. Ele passou por uma cirurgia corretiva no início da atual temporada de clubes com o Napoli, o que o fez perder os quatro primeiros jogos da Escócia na Liga das Nações. O procedimento parece ter sido um sucesso completo, permitindo ao meio-campista recuperar plenamente a forma física e retomar seu lugar como peça fundamental no meio-campo da seleção, que se prepara para uma difícil sequência de compromissos internacionais.

De volta ao grupo para os próximos dois jogos, contra Macedônia do Norte e Suíça, McTominay está concentrado em deixar para trás o susto de saúde que marcou seu verão. Seu retorno representa um reforço importante para o técnico Steve Clarke, que tem contado muito com a capacidade do meio-campista de marcar gols e sua disciplina defensiva nos últimos anos. Com a cirurgia superada, o jogador do Napoli quer mostrar que voltou à sua melhor forma e está pronto para liderar a Escócia em seu próximo ciclo de partidas oficiais.