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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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“Precisei levar um choque no coração!”: Scott McTominay revela ida às pressas ao hospital mantida em segredo e procedimento cardíaco antes da estreia da Escócia na Copa do Mundo

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Scott McTominay fez uma revelação surpreendente sobre sua saúde ao admitir que precisou passar por um procedimento cardíaco de emergência apenas 48 horas antes da estreia da Escócia na Copa do Mundo. O meio-campista do Napoli foi levado às pressas ao hospital sob escolta policial pouco depois de a seleção chegar aos Estados Unidos para disputar o torneio.

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A ida secreta ao hospital em Boston

O meio-campista da seleção da Escócia McTominay finalmente quebrou o silêncio sobre uma emergência médica que quase comprometeu sua participação na Copa do Mundo em junho passado. Na época, o público foi informado de que ele sofria de uma doença leve, mas a situação era muito mais grave. Depois que a delegação viajou de seu centro de treinamento em Charlotte para Boston, o ex-jogador do Manchester United foi levado diretamente do aeroporto a uma unidade de saúde local, sob escolta policial, para tratar um problema cardíaco.

A situação foi mantida em segredo para não atrapalhar a preparação da equipe para a estreia contra o Haiti. Agora, porém, o jogador de 29 anos contou como foi a experiência angustiante de ficar em uma cama de hospital enquanto seus companheiros finalizavam os planos táticos. A gravidade do episódio exigiu que McTominay passasse por um tratamento específico conhecido como choque elétrico no coração, ou cardioversão, destinado a restabelecer o ritmo cardíaco normal quando o coração bate de forma irregular ou rápida demais.

McTominay relembra a experiência traumática

“Tive que receber um choque elétrico no coração”, revelou McTominay em uma entrevista emocionada ao Daily Mail. “Foi dois dias antes do jogo contra o Haiti. Você se preparou tão bem. Eu estava em ótima forma, e então acontece uma coisa dessas. Você pensa: ‘Como isso está acontecendo comigo?’ É preciso seguir em frente, faz parte do futebol. Às vezes, as coisas não saem como você espera. Eu estava 100% em forma, mas, obviamente, estar em uma cama de hospital dois dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, prestes a ser anestesiado, não é o ideal, não é?”

Apesar do caráter assustador do procedimento, que envolve anestesia geral, McTominay demonstrou uma resistência notável ao voltar a campo quase imediatamente. Ele começou como titular contra o Haiti apenas dois dias depois e disputou todos os minutos da campanha da Escócia na fase de grupos. Sua dedicação à equipe de Steve Clarke ficou evidente ao longo do torneio, embora os escoceses tenham acabado eliminados antes do mata-mata.

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Recuperação e volta à seleção

Após o fim da Copa do Mundo, McTominay buscou uma solução definitiva para o problema de saúde recorrente. Ele passou por uma cirurgia corretiva no início da atual temporada de clubes com o Napoli, o que o fez perder os quatro primeiros jogos da Escócia na Liga das Nações. O procedimento parece ter sido um sucesso completo, permitindo ao meio-campista recuperar plenamente a forma física e retomar seu lugar como peça fundamental no meio-campo da seleção, que se prepara para uma difícil sequência de compromissos internacionais.

De volta ao grupo para os próximos dois jogos, contra Macedônia do Norte e Suíça, McTominay está concentrado em deixar para trás o susto de saúde que marcou seu verão. Seu retorno representa um reforço importante para o técnico Steve Clarke, que tem contado muito com a capacidade do meio-campista de marcar gols e sua disciplina defensiva nos últimos anos. Com a cirurgia superada, o jogador do Napoli quer mostrar que voltou à sua melhor forma e está pronto para liderar a Escócia em seu próximo ciclo de partidas oficiais.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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