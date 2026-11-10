A ida secreta ao hospital em Boston
O meio-campista da seleção da Escócia McTominay finalmente quebrou o silêncio sobre uma emergência médica que quase comprometeu sua participação na Copa do Mundo em junho passado. Na época, o público foi informado de que ele sofria de uma doença leve, mas a situação era muito mais grave. Depois que a delegação viajou de seu centro de treinamento em Charlotte para Boston, o ex-jogador do Manchester United foi levado diretamente do aeroporto a uma unidade de saúde local, sob escolta policial, para tratar um problema cardíaco.
A situação foi mantida em segredo para não atrapalhar a preparação da equipe para a estreia contra o Haiti. Agora, porém, o jogador de 29 anos contou como foi a experiência angustiante de ficar em uma cama de hospital enquanto seus companheiros finalizavam os planos táticos. A gravidade do episódio exigiu que McTominay passasse por um tratamento específico conhecido como choque elétrico no coração, ou cardioversão, destinado a restabelecer o ritmo cardíaco normal quando o coração bate de forma irregular ou rápida demais.
McTominay relembra a experiência traumática
“Tive que receber um choque elétrico no coração”, revelou McTominay em uma entrevista emocionada ao Daily Mail. “Foi dois dias antes do jogo contra o Haiti. Você se preparou tão bem. Eu estava em ótima forma, e então acontece uma coisa dessas. Você pensa: ‘Como isso está acontecendo comigo?’ É preciso seguir em frente, faz parte do futebol. Às vezes, as coisas não saem como você espera. Eu estava 100% em forma, mas, obviamente, estar em uma cama de hospital dois dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, prestes a ser anestesiado, não é o ideal, não é?”
Apesar do caráter assustador do procedimento, que envolve anestesia geral, McTominay demonstrou uma resistência notável ao voltar a campo quase imediatamente. Ele começou como titular contra o Haiti apenas dois dias depois e disputou todos os minutos da campanha da Escócia na fase de grupos. Sua dedicação à equipe de Steve Clarke ficou evidente ao longo do torneio, embora os escoceses tenham acabado eliminados antes do mata-mata.
Recuperação e volta à seleção
Após o fim da Copa do Mundo, McTominay buscou uma solução definitiva para o problema de saúde recorrente. Ele passou por uma cirurgia corretiva no início da atual temporada de clubes com o Napoli, o que o fez perder os quatro primeiros jogos da Escócia na Liga das Nações. O procedimento parece ter sido um sucesso completo, permitindo ao meio-campista recuperar plenamente a forma física e retomar seu lugar como peça fundamental no meio-campo da seleção, que se prepara para uma difícil sequência de compromissos internacionais.
De volta ao grupo para os próximos dois jogos, contra Macedônia do Norte e Suíça, McTominay está concentrado em deixar para trás o susto de saúde que marcou seu verão. Seu retorno representa um reforço importante para o técnico Steve Clarke, que tem contado muito com a capacidade do meio-campista de marcar gols e sua disciplina defensiva nos últimos anos. Com a cirurgia superada, o jogador do Napoli quer mostrar que voltou à sua melhor forma e está pronto para liderar a Escócia em seu próximo ciclo de partidas oficiais.