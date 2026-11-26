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Bruno Fernandes liderou a reação do Manchester United no segundo tempo com dois gols em três minutos no empate por 2 a 2 fora de casa com o Sporting CP, pela Champions League. Eleito o melhor em campo, o capitão explicou como a pressão agressiva desestabilizou o Sporting após o intervalo, antes que os acontecimentos nos minutos finais impedissem Mauricio Pochettino de conquistar sua primeira vitória.

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Fernandes comanda reação rápida do United no segundo tempo

Bruno Fernandes tirou o Manchester United de um primeiro tempo frustrante com dois gols em três minutos após o intervalo, mas Mauricio Pochettino teve de se contentar com o empate por 2 a 2 com o Sporting CP pela Champions League. Depois de sofrer um gol de pênalti de Luis Suarez aos 33 minutos, após um gol de cabeça de Amad Diallo ser anulado por falta de Youri Tielemans, o United reagiu com uma cobrança de pênalti de Fernandes aos 48 minutos e um chute de longe desviado dois minutos depois.

“Eu queria vencer o jogo. Era muito importante para nós ganhar por causa da nossa posição na Champions League, mas também era importante não perder”, disse Fernandes à UEFA após receber o prêmio de melhor em campo. “É muito difícil jogar aqui em Alvalade, com a ótima atmosfera criada pela torcida e contra um time muito bom.”

Fernandes explica mudança para pressionar a equipe de Paulo Fonseca

O United teve dificuldades para superar a linha defensiva alta do Sporting antes do intervalo. Joshua Zirkzee finalizou para fora em sua primeira partida como titular desde maio, enquanto Bryan Mbeumo encontrou pouco espaço. Fernandes, porém, revelou que uma abordagem mais ousada na pressão após o intervalo mudou o jogo.

“Voltamos com muita força ao jogo porque conseguimos aumentar a intensidade da pressão no campo de ataque. Às vezes, precisamos correr esse risco, marcar no um contra um e colocar mais jogadores à frente”, explicou. “Como o Sporting quer sair jogando desde a defesa, às vezes, quando você pressiona de forma muito agressiva, consegue recuperar algumas bolas e chegar a uma boa posição.”

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Erros no fim, frustração com o VAR e um empate justo

Fernandes quase completou um hat-trick em pouco tempo, mas sua cobrança de falta passou rente à trave. Depois, o goleiro Senne Lammens soltou um cruzamento de Ivan Fresneda aos 80 minutos e deu a Suarez a chance de empatar. O United ainda teve um gol contra de Kaique nos minutos finais anulado pelo VAR por falta e perdeu Tielemans, expulso pelo segundo cartão amarelo nos acréscimos.

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Ao analisar a formação tática de Paulo Fonseca, Fernandes reconheceu que o empate foi justo: “A forma como Paulo Fonseca armou o time contra nós foi diferente. Sabíamos que eles jogariam com a linha alta, o que os obrigava a correr riscos, mas, ao mesmo tempo, dificultava nossa chegada ao terço final e os passes nas costas da defesa. No geral, acho que foi um jogo muito bom, e o empate foi um resultado justo.”

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