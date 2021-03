"Precisava mostrar que não sou só zagueiro de futebol brasileiro", diz Lucas Veríssimo

Zagueiro acreditar estar mais perto da seleção brasileira atuando no futebol europeu

Eleito pela TV Gazeta o melhor zagueiro do futebol brasileiro na temporada 2020, ao lado de Gustavo Goméz, do Palmeiras, Lucas Veríssimo, hoje no Benfica, foi questionado durante o evento do troféu "Mesa Redonda" se o fato de estar na Europa o ajudava a receber uma oportunidade na seleção brasileira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem titubear, Veríssimo disse que acredita que "sim" e ressaltou o desejo de mostrar que não é apenas um "zagueiro de futebol brasileiro".

"Com esta mudança fico mais perto da Seleção? Acredito que sim. Venho de quatro anos seguidos de alto nível no Santos, mas eu precisava disso na minha carreira, do futebol europeu, para mostrar que não sou só um zagueiro de futebol brasileiro, que também tenho nível para o futebol europeu. Espero me adaptar o mais rápido possível e continuar a crescer no futebol", disse o zagueiro em entrevista à TV Gazeta.

Veríssimo também falou sobre as diferenças do futebol europeu para o brasileiro.

Mais artigos abaixo

"É um futebol mais rápido, com bastante força, mas não deixa de ser futebol. A adaptação é mais fácil por causa da língua, é mais facil de comunicar com os companheiros".

Aos 25 anos, Lucas Veríssimo foi contratado pelo Benfica em janeiro, por 6,5 milhões de euros. O zagueiro foi um dos destaques do Santos, na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores da América 2020.