Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pediu paciência com os jovens talentos que começam a despontar após a seleção argentina perder por 2 a 1 para o Uruguai em um amistoso na La Bombonera, na sexta-feira. Em sua primeira partida desde que Lionel Messi se aposentou da seleção no mês passado, os donos da casa não conseguiram reagir a dois gols sofridos em rápida sequência no segundo tempo, em Buenos Aires.

Publicidade

Gols de bola parada derrubam anfitriões em reconstrução

A equipe de Scaloni iniciou um novo capítulo sem seu ídolo de 39 anos, diante de um público reduzido, poucos dias depois de o técnico assinar uma renovação de contrato por quatro anos. Após um primeiro tempo sem gols, no qual Cristopher Fiermarin defendeu finalizações de Julian Alvarez e Nico Paz, os visitantes comandados por Diego Forlan marcaram duas vezes em bolas paradas cobradas por Giorgian de Arrascaeta: um gol contra de Leonardo Balerdi e um gol de Maxi Araujo. O atacante do Atlético de Madrid Alvarez descontou após cruzamento de Gianluca Prestianni, mas o Uruguai segurou o resultado.

Técnico protege trio de jovens atacantes

Em entrevista após a partida, Scaloni afirmou: "Foi uma boa atuação, independentemente do resultado final; jogamos bem no segundo tempo. Temos que nos reconstruir sem Leo Messi e temos talento para nos recuperar desta derrota. O jogo me dá muito a analisar. No segundo tempo, quase encurralamos o Uruguai. Sabíamos que seria difícil e agora só precisamos continuar trabalhando."

Ao proteger os jovens jogadores, acrescentou: "Não conseguimos encontrar os momentos certos para que os garotos jogassem do jeito que sabem. Não podemos esperar que carreguem o time nas costas. É difícil, e seus companheiros vão ajudá-los a passar por isso. Quanto à torcida, ela voltará a nos apoiar, embora ele não esteja mais aqui. Cabe a nós despertar esse entusiasmo nos torcedores."

Ele explicou: "Ninguém planeja perder... Ainda assim, há maneiras de perder. Tivemos uma chance clara no primeiro tempo e várias no segundo. Não fomos recompensados e, quando as coisas começarem a funcionar melhor para nós, será mais fácil para jovens como Nico Paz, Soule e Prestianni. Eles precisam encontrar seu ritmo com esta camisa; é difícil para eles."

Publicidade Publicidade

Sobre a substituição de Exequiel Palacios pelo ponta da Roma Matias Soule, comentou: "Não queríamos mexer demais na estrutura da equipe. Fizemos substituições e vamos continuar experimentando. Buscamos algo diferente no segundo tempo com Soule, por isso tiramos Palacios. Matias entrou bem, pouco antes de sofrermos dois gols em rápida sequência. A ideia era buscar situações de um contra um por aquele lado, com Enzo e Alexis dando sustentação ao meio-campo."

Tópicos relacionados

Técnico defende zagueiro e goleiro

Ao comparar o jogo com as partidas habituais em casa, Scaloni comentou: "Normalmente, os adversários vêm aqui e se fecham. Hoje, o Uruguai veio para pressionar e jogar. Precisamos ter paciência como equipe e ao longo deste processo, porque os craques já não estão aqui e é preciso dar tempo aos bons jogadores. Não vamos esperar que os jovens decidam partidas sozinhos. Tomara que isso aconteça, mas não vamos colocar esse peso sobre eles."

Sem culpar Balerdi depois que a cabeçada de Lisandro Martinez o atingiu, acrescentou: "Não conversei com Balerdi sobre alguns lances específicos. Somos uma equipe e não vamos apontar culpados. O time mostrou paciência em alguns momentos e avançou; vimos coisas animadoras, embora estar atrás no placar tenha provocado esse tipo de reação. Teria sido melhor jogar com essa intensidade desde o primeiro tempo. Não jogamos mal no início, mas faltou algo, quase uma certa hesitação em pressionar mais à frente."

Publicidade

Ao defender o goleiro Geronimo Rulli, Scaloni explicou: "Tudo se decide no terço final do campo, e não conseguimos concluir as jogadas. Criamos chances; essa precisão vem com os jogos. Antes, nosso jogo fluía quase por memória muscular, e vamos melhorar. Há pontos positivos, embora ninguém goste de perder, obviamente. Fizemos uma atuação sólida, seguimos o que havíamos preparado e o Uruguai jogou bem. Rulli? Ele foi seguro. É um goleiro confiável e não teve chance em nenhum dos gols sofridos.

"Temos que prestar atenção a cada detalhe. Às vezes, as coisas vão dar certo para nós e, em outras, não. Vamos ver como será. Temos opções... Nos esforçamos muito, mas não fomos recompensados. A torcida quer ver o time tomar a iniciativa e jogar como a Argentina sempre tenta jogar. Hoje, eles nos venceram com dois gols de bola parada."

Publicidade

Confronto em Córdoba oferece chance de reação imediata

Ao projetar os próximos passos após Forlan conquistar sua terceira vitória no comando, Scaloni confirmou: "Na terça-feira, faremos algumas mudanças contra a Costa Rica, em Córdoba. Gostamos do que alguns dos jovens jogadores mostraram. Eles podem jogar novamente, vamos ver."

Ele concluiu: "Historicamente, o Uruguai é um adversário difícil não só para a Argentina, mas também para o Brasil, a Espanha, para todos. É uma das seleções mais difíceis e fortes que existem, e mereceu a vitória."