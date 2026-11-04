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Unai Emery alertou os jogadores do Aston Villa de que precisam cobrar mais de si mesmos após o Barcelona encerrar de forma implacável a invencibilidade da equipe neste início de campanha na Champions League. Um gol de Lamine Yamal, seguido por dois de Raphinha, impôs ao time da Premier League uma derrota por 3 a 0 na Catalunha.

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Villa é castigado na Catalunha

O Aston Villa chegou à Espanha com uma campanha europeia perfeita, mas foi rapidamente desmontado por um Barcelona eficiente. A revelação adolescente Yamal aproveitou uma falha de comunicação na defesa logo aos sete minutos, punindo a hesitação de Joao Gomes depois que um passe de Zion Suzuki atraiu a forte pressão de Pedri.

Apesar de criar oportunidades, o time visitante não foi incisivo no ataque. Raphinha marcou duas vezes após o intervalo e selou a vitória convincente por 3 a 0, encerrando de forma abrupta a sequência de três vitórias do Villa na competição.

Emery cobra mais eficiência

Emery se recusou a apontar Gomes como responsável pelo erro inicial e insistiu que a saída de bola desde a defesa continua sendo um princípio tático inegociável para sua equipe.

“Joao Gomes não começou muito confiante com a bola, não apenas pelo erro que cometeu, mas aquilo fazia parte do nosso estilo, então não o culpo”, disse Emery. “Mas precisamos de experiência, então também foi uma boa experiência para ele no mais alto nível, diante da forma como eles pressionam.

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“É muito intenso. Trabalhamos juntos há quatro anos, já cometemos esses erros antes e sempre vamos superá-los e melhorar, porque sabemos que jogar dessa maneira traz resultados. Precisamos encarar esses desafios e melhorar.”

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O treinador basco também destacou a necessidade urgente de melhorar nas finalizações. “Enfrentamos equipes como o Barcelona na Premier League, onde há times desse nível, mas aqui estamos em outro país, então é um teste muito bom para o nível que queremos alcançar e no qual queremos competir”, explicou. “Hoje, no teste, não estivemos no nível que queríamos alcançar, mas ele nos deixou muitas lições, muitas experiências para os jogadores e me deu informações para analisar e tentar competir nesse nível, espero, nos próximos meses.

“No geral, estamos competindo muito bem na Champions League, com nove pontos. O jogo de hoje mostrou que ainda temos trabalho a fazer para chegar a esse nível. Embora em alguns momentos da partida tenhamos conseguido competir nesse nível e ficado perto de marcar, precisávamos cobrar mais de nós mesmos na hora de converter as chances. O 3 a 0 foi mais pesado do que o que sofremos em campo, mas aceitamos a derrota e tiramos muitas informações dela.”

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Um grande aprendizado para McGinn

Entrar em campo no Camp Nou realizou um sonho de infância do capitão John McGinn, que antes só havia visitado o estádio para fazer um tour. A realidade de enfrentar um gigante europeu implacável, porém, trouxe uma lição dura.

“O Barcelona tomou as decisões certas nos momentos certos e marcou gols muito bonitos”, disse McGinn à TNT Sports. “O treinador falou sobre sermos eficientes nos momentos importantes do jogo. Quando você vem aqui, as disputas de 50 a 50 às vezes não caem para o seu lado. Eles também deixam jogadores adiantados, então, se você perde a bola, eles podem sair em velocidade.

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“Acho que somos competitivos contra equipes desse nível. Já mostramos isso, seja contra o Bayern Munich ou contra o PSG. Esta noite foi um grande aprendizado para nós, e tenho certeza de que isso nos ajudará no futuro.”

Um teste difícil em Old Trafford

O Villa precisa se recuperar rapidamente ao voltar aos compromissos nacionais contra o Manchester United. A equipe de Emery terá uma difícil visita a Old Trafford, onde enfrentará um Manchester United embalado pela dramática vitória de virada sobre a Roma na Champions League.