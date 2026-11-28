Compartilhar Siga GOAL no Google

Jordan Henderson fez duras críticas à defesa do Chelsea após a decepcionante derrota por 3 a 2 para o Nottingham Forest. O experiente meio-campista afirmou que o próprio time causou sua queda no City Ground ao não conseguir manter a concentração diante dos anfitriões.

Publicidade

Inícios ruins custam caro ao Chelsea no City Ground

O Nottingham Forest castigou o Chelsea nos primeiros cinco minutos de cada tempo. Antes de encontrar ritmo no ataque, o time visitante precisou correr atrás do placar quando perdia por 2 a 0 e, depois, por 3 a 1.

Emmanuel Emegha marcou duas vezes e deu início a uma reação tardia, enquanto o Forest recuou para proteger sua vantagem. Ainda assim, o Chelsea ficou sem tempo para buscar o empate .

Henderson lamenta gols evitáveis e reação tardia

Após o apito final, Henderson não escondeu a frustração com a facilidade com que o Forest superou a defesa do Chelsea no início de cada tempo.

"Os gols que sofremos vieram de erros bobos", disse o ex-capitão do Liverpool ao site oficial do Chelsea. "Isso é o que mais nos decepciona. Acho que poderíamos ter evitado os três gols, então estamos muito decepcionados com isso.

Publicidade Publicidade

"Por algum motivo, eles tiveram algumas chances razoáveis e marcaram. Nos primeiros cinco minutos do primeiro tempo e nos primeiros cinco minutos do segundo tempo. Então, com certeza, estamos decepcionados com os gols que sofremos."

Tópicos relacionados

O experiente meio-campista também observou que o Chelsea só mostrou urgência de verdade quando o Forest recuou para defender sua vantagem.

Ele acrescentou: "Só começamos a jogar quando eles estavam vencendo por 2 a 0 ou 3 a 1, quando passaram a recuar e nós começamos a levar a bola para a frente um pouco mais rápido.

Publicidade

"É claro que continuamos lutando e marcamos alguns gols. Pressionamos nos minutos finais para tentar empatar. Lutamos até o fim, o que foi positivo, mas, no geral, ainda podemos jogar melhor e ser melhores. Defensivamente, precisamos melhorar rápido."

Todo o elenco precisa assumir a responsabilidade defensiva

Em vez de apontar apenas para a linha de defesa, Henderson tratou a derrota como uma falha coletiva e alertou que as quedas de concentração se tornaram um problema recorrente em todo o time.

Publicidade

"Precisamos resolver isso como equipe. Não se trata apenas da defesa, mas de todo o time defender junto para parar de ceder chances e sofrer gols", continuou. "No geral, achei que eles tiveram muitas chances? Não. Mas, nas chances que cedemos, sofremos gols, e parece que as coisas estão assim neste momento. Precisamos estar atentos a cada minuto do jogo, com concentração e foco.

"Ainda há pontos positivos, mas, no geral, precisamos ser melhores. Jogando pelo Chelsea, precisamos vir aqui e apresentar atuações melhores."

Publicidade

Teste decisivo em casa contra o lanterna Palace

O Chelsea tem pouco tempo para lamentar o revés. Três derrotas consecutivas na Premier League aumentaram a pressão para que o time interrompa a má fase.

Receber o Crystal Palace, lanterna da competição, na quarta-feira oferece uma chance imediata de reação. O alerta de Henderson, porém, deixa claro que evitar falhas no início do jogo será fundamental contra uma equipe que ocupa a última posição da tabela.