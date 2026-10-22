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O técnico do Como, Cesc Fabregas, pediu aos jogadores que mantenham os pés no chão após comandar uma goleada impressionante sobre o Manchester United na Champions League, na noite de quarta-feira. O treinador espanhol viu sua destemida equipe da Serie A dominar a partida no Stadio Giuseppe Sinigaglia e aumentar a pressão sobre Michael Carrick, técnico dos visitantes.

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Técnico espanhol exalta triunfo histórico

Fabregas alertou sua equipe contra a acomodação após golear o Manchester United às margens do lago de Como. Depois de também vencer o RB Leipzig por 4 a 1 na primeira rodada, o clube se tornou o primeiro italiano a marcar pelo menos quatro gols em cada um dos dois primeiros jogos em casa de sua campanha de estreia em uma competição da UEFA. Além disso, juntou-se ao AC Milan como apenas o segundo time italiano a vencer o gigante inglês por três ou mais gols em competições europeias.

Donos da casa jogam sem medo e goleiam visitantes desorganizados

IMAGO

Depois que Diogo Dalot desperdiçou uma chance antes dos 90 segundos de jogo, Nico Paz castigou os visitantes aos 118 segundos: cortou para a perna esquerda e finalizou com curva, sem chances para Senne Lammens. Aos 22 anos e 43 dias, o argentino se tornou o segundo sul-americano mais jovem a marcar contra o United na competição, atrás apenas de Lionel Messi na final de 2009.

No intervalo, Carrick, técnico dos visitantes, substituiu Matheus Cunha e Andrey Santos, uma dupla de £ 110 milhões, por Carlos Baleba e Amad Diallo. Mas Paz serviu Tasos Douvikas quando Matthijs de Ligt tropeçou, em sua primeira partida como titular em 325 dias. Depois, Paz interceptou um passe de Baleba e marcou o terceiro gol aos 57 minutos.

Ao comentar a noite histórica para o clube da Serie A em entrevista à UEFA após a partida, Fabregas disse: “Estou muito feliz. Acho que é uma noite histórica para o clube, e estamos muito felizes. Foi uma boa atuação. Os jogadores competiram muito bem e jogaram bem, então precisamos continuar e seguir em frente.”

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Ao detalhar a mensagem antes do jogo que inspirou sua equipe, desfalcada por lesões, a atuar com tanta convicção, o espanhol continuou: “Hoje de manhã, conversamos sobre algumas coisas, sobre alguns princípios e sobre quem somos. Precisamos jogar com coragem e sem medo, e acho que isso é o mais importante. Os jogadores mostraram muita qualidade e muita personalidade. Sempre falamos de personalidade e de tudo isso, mas hoje os jogadores também atuaram com muita qualidade.”

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Jean Butez, goleiro dos donos da casa, impediu o gol de Diallo antes de o reserva Kaiki Bruno cruzar para Jacobo Ramon, livre de marcação, cabecear para as redes e marcar o quarto aos 76 minutos. Lammens, por sua vez, impediu que Paz fizesse três gols. Joshua Zirkzee, que havia substituído o capitão Bruno Fernandes na metade do segundo tempo, aproveitou um cruzamento de Diallo nos acréscimos para marcar o gol de honra.

Ao minimizar a ideia de que os gigantes tradicionais da Europa agora terão medo de enfrentar sua equipe, Fabregas acrescentou: “Eu não diria que outros times europeus têm medo do Como. Acreditem, temos muito respeito por todos os clubes. Somos novos nesta competição, então, como eu disse, precisamos manter os pés no chão, continuar trabalhando, seguir em frente e depois ver aonde o futuro nos leva.”

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Pressão crescente paira sobre Old Trafford

Getty Images

Sem nove jogadores lesionados na Itália, o United chegou a sete partidas sem vencer, e a impressão positiva deixada pelo empate de domingo contra o rival Leeds United logo se dissipou. Ao fim do jogo, Carrick ergueu repetidamente as mãos para pedir desculpas aos torcedores visitantes que ainda estavam no estádio. O gesto lembrou a reação de Ole Gunnar Solskjaer após a derrota por 4 a 1 para o Watford, em novembro de 2021, que antecedeu sua demissão 24 horas depois.