Referência norueguesa cobra instinto matador
Haaland salvou a equipe de Enzo Maresca após a chegada à Alemanha, depois de duas derrotas consecutivas no campeonato e de uma vitória nos pênaltis sobre o Brighton pela Copa da Liga Inglesa. Ao completar o cruzamento rasteiro de Elliot Anderson em seu 13º toque na bola, o atacante chegou a 13 gols em nove jogos contra os mandantes. Mesmo após marcar o gol da vitória, ele lamentou que sua equipe não tivesse definido a partida antes.
Falhas defensivas antecedem intervenção decisiva
O City saiu na frente antes do intervalo com um gol contra de Castello Lukeba após cruzamento de Nico O'Reilly. Ridle Baku então venceu Gianluigi Donnarumma no canto mais próximo, enquanto Antonio Nusa igualou o placar apenas três minutos depois do gol de cabeça de Enzo Fernandez, aos 57 minutos.
Em entrevista à TNT Sports após a partida, Haaland disse: “O mais importante é que ajudei a equipe a vencer, e consegui fazer isso hoje, então estou muito feliz.
“Acho que, no fim das contas, precisamos melhorar um pouco, porque, quando estávamos vencendo por 1 a 0, precisávamos avançar mais, buscar o segundo e, depois, quem sabe, o terceiro. É isso que temos de fazer como clube. Precisamos trabalhar nisso.”
Questionado sobre o que o City precisa fazer de diferente, ele continuou: “Acho que precisamos saber quando manter a posse de bola e quando avançar, além de trabalhar juntos, tanto no ataque quanto na defesa. Há muitas coisas diferentes.
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“O lado bom é que sempre dá para melhorar, e sempre há uma nova chance em outro jogo daqui a três dias. Isso é ótimo.”
Artilheiro prolífico aceita ter poucos toques na bola
Segundo a Opta, os gols do atacante contra o Leipzig representam sua maior marca diante de qualquer adversário das cinco principais ligas europeias. Questionado sobre os poucos toques na bola antes de marcar, Haaland acrescentou: “Você pode olhar para isso de algumas maneiras diferentes.
“Pode pensar que é difícil manter a concentração por cerca de 100 minutos ou ver pelo lado positivo: são apenas 100 minutos em que você precisa estar totalmente concentrado para, com sorte, estar pronto quando a chance aparecer. Há algumas maneiras de olhar para isso, e eu escolho a segunda.”
Visita ao Forest põe à prova reação no campeonato
A equipe de Maresca, segunda colocada, agora tenta encerrar uma sequência de duas derrotas no campeonato quando visitar o Nottingham Forest neste fim de semana. Melhorar a defesa após sofrer gols de empate evitáveis no meio da semana será essencial para acompanhar os rivais na disputa pelo título. Uma vitória no City Ground recuperaria o embalo antes da pausa para as seleções.