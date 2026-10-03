Enquanto o astro ofensivo atualmente brilha com a camisa da seleção alemã, ele frequentemente fica aquém das altas expectativas no Liverpool. Isso também preocupa os especialistas da Premier League. "Inacreditável. Há alguns mistérios no futebol. A regra da bola na mão - nunca mais vamos entendê-la. E, em segundo lugar: o que está acontecendo com Florian Wirtz no Liverpool?", questionou o ex-jogador do Frankfurt Jan Aage Fjörtoft, à ESPN FC.

O norueguês destacou as diferenças na postura de Wirtz: "Quando o vemos jogar assim… há uma linguagem corporal diferente, há uma intensidade diferente, há uma energia diferente. Quero dizer, precisamos descobrir o que está acontecendo. Não conseguimos entender por que ele não rende no Liverpool."

Ex-jogador do Chelsea: "Ele é outro jogador pela Alemanha"

O ex-jogador do Chelsea Craig Burley também vê uma diferença clara entre Wirtz com a camisa da DFB e nos Reds. "Ele é outro jogador pela Alemanha. [...] Ele joga pela seleção e faz isso com o peito estufado. Simplesmente parece que ele está muito mais na sua zona de conforto", explicou Burley.

O ex-jogador de 55 anos suspeita que a pressão pública na Inglaterra também tenha um papel essencial nisso. "Ele ouve todas essas pequenas alfinetadas: Florian Wirtz não joga bem. Ele vai ser um fracasso." Enquanto Wirtz estaria entre os principais nomes da equipe da DFB, ele tem bem mais dificuldades no Liverpool. Burley descreve isso como uma situação clássica: "Um jogador confiante entra em campo pela Alemanha e, quando volta a Liverpool, joga nervoso."

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Na Inglaterra, Wirtz está sob críticas quase constantes desde sua transferência do Bayer Leverkusen, no verão de 2025, por uma taxa de 125 milhões de euros. Em 55 jogos oficiais pelos Reds, o jogador de 23 anos soma até aqui apenas sete gols e 11 assistências - um rendimento decepcionante para muitos especialistas e torcedores. Também na atual temporada, Wirtz ainda espera pelo seu primeiro gol por clube.

Com a camisa da seleção, porém, o momento é bem melhor. Depois de sua forte atuação contra a Sérvia, Wirtz deve entrar em campo pela primeira vez como capitão da equipe da DFB no domingo, contra a Grécia.