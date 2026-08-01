Em uma entrevista coletiva, o técnico espanhol dos Reds declarou que o jogador da seleção alemã deverá voltar a atuar mais pelo meio, em vez de jogar pelos lados no futuro.

"Claro que isso vale para todos os jogadores, mas no caso do Flo precisamos de uma boa versão do Florian. Eu o vejo mais na posição atrás do atacante. Sabemos que às vezes ele foi utilizado mais pelo lado esquerdo, mas vamos começar a trabalhar com ele nessa posição atrás do atacante", afirmou Iraola.

Principalmente na seleção alemã, mas também sob o comando do antecessor de Iraola em Liverpool, Arne Slot, Wirtz foi escalado repetidamente pela ponta esquerda. No caso do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, porém, ele também deveria se movimentar com mais frequência em direção ao centro do campo a partir dessa posição, para poder aproveitar melhor seu forte pé direito.

Ainda assim, Wirtz teve suas melhores atuações como armador, na posição de camisa 10, como por exemplo no Bayer Leverkusen sob o comando do técnico Xabi Alonso, onde na temporada da dobradinha de 2023/24 ele somou 18 gols e 20 assistências em 49 jogos.

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Florian Wirtz tem temporada de estreia irregular no Liverpool

Sua temporada de estreia no Liverpool, por outro lado, foi marcada por dificuldades de adaptação. Wirtz ficou muito tempo sem marcar, e só no fim de dezembro, na 18ª rodada contra o Wolverhampton, fez seu primeiro gol na elite inglesa.

Desde então, ele disputou 49 jogos pelos Reds, sendo 31 pelo centro, 15 pela esquerda e três como ponta direita. Nas duas posições pelos lados, ele somou duas assistências e um gol em cada uma. Seus números como armador claro são bem melhores: foram seis assistências e cinco gols.

"Como jogador, ele é bastante completo. Queremos tentar desenvolver ainda mais aquilo que ele já traz, e isso já é muito bom", disse Iraola. Atualmente, Wirtz e os Reds estão nos Estados Unidos em preparação. Em 23 de agosto, a nova temporada da Premier League finalmente começa com um jogo fora de casa contra o Newcastle United.