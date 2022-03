Pré-contrato, bônus e valores: detalhes da negociação de Luiz Henrique com o Betis

A torcida não gostou, mas Luiz Henrique já está de malas prontas: o atacante do Fluminense foi negociado com o Real Bétis, da Espanha, e deve jogar no time andaluz no segundo semestre.

O acordo, já anunciado pelo presidente do clube, Mário Bittencourt, foi muito criticado pela torcida, que não gostou de ver um dos principais jogadores do Flu neste começo do ano deixar as Laranjeiras por valores considerados pequenos.

Parece simples: o Fluminense vendeu 85% dos direitos econômicos de Luiz Henrique para o Real Bétis por 13 milhões de euros - nas cotações atuais, R$ 70 milhões. Os outros 15% seguem com o Flu.

Mailson Santana/Fluminense

O acordo, porém, é um pouco mais complexo. Segundo informado pelo jornalista Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, os valores fixos giram em torno de nove milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). Os outros quatro milhões de euros (ou R$ 20 milhões) dependem de bônus por performance do atacante pelo clube espanhol.

Segundo a entrevista de Bittencourt, inclusive, Luiz Henrique já havia assinado um pré-contrato com o Bétis. Tal contrato previa uma valorização de dez vezes em relação ao que o atacante recebia no Flu.

Justificando os valores abaixo do esperado pela torcida, o presidente do clube destacou a necessidade do Fluminense em vender, principalmente após a queda de receitas com a pandemia e com o rompimento do contrato da Globo pelo Campeonato Carioca.

Mário Bittencourt também pediu, durante a entrevista, um "voto de confiança" para a gestão. De qualquer jeito, a saída de Luiz Henrique ainda parece ser um golpe duro para uma torcida que vivia um ótimo começo de temporada.

O Fluminense volta aos gramados, ainda com L. Henrique, nesta próxima quarta-feira (16), diante do Olimpia, no Paraguai, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores.