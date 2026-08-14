Terminou o prazo estabelecido pelo Chelsea aos clubes interessados em contratar seu jogador argentino, Enzo Fernández, por 120 milhões de libras esterlinas, sem que chegasse qualquer proposta oficial por escrito do Manchester City ou de qualquer outro clube, reduzindo as chances de saída do meio-campista dos Blues neste verão.

O jornalista britânico Ben Jacobs afirmou na noite desta sexta-feira que essas condições haviam sido comunicadas verbalmente aos representantes de Fernández em maio passado, para que fossem apresentadas aos clubes interessados em sua contratação.

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O Manchester City é o principal interessado na contratação de Fernández, sobretudo diante do desejo de seu técnico Enzo Maresca de voltar a trabalhar com o jogador argentino, a quem já dirigiu durante sua passagem pelo Chelsea.

Ainda é teoricamente possível que o City se movimente com uma proposta após o fim do prazo, mas o Chelsea agora espera a permanência de Fernández na temporada 2026-2027, segundo Ben Jacobs.

O jogador tem contrato com o clube londrino até 2031. O Chelsea o havia contratado, vindo do português Benfica, em janeiro de 2023, por uma quantia de cerca de 106,8 milhões de libras esterlinas.