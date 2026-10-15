"Prazo decisivo e missão quase impossível": os detalhes da batalha jurídica do Real Madrid para salvar Vinícius antes do Clássico

Uma reportagem publicada nesta quinta-feira revelou o destino do recurso que o Real Madrid deve apresentar contra a punição de suspensão aplicada ao seu astro brasileiro Vinícius Júnior.

O Real Madrid recebeu um golpe duro antes do aguardado confronto com o Barcelona, depois que o Comitê de Competições anunciou a suspensão do brasileiro Vinícius Júnior por 4 partidas, em razão de sua expulsão durante o duelo contra o Villarreal. Dessa forma, ele desfalcará a equipe no Clássico marcado para o dia 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou.

A punição veio após a expulsão diante do Villarreal, quando ele puxou o cabelo do zagueiro Saliba, conforme consta no relatório do árbitro da partida.

Pela decisão, Vinícius ficará fora dos jogos do Real Madrid contra Sevilla, Racing e Valencia, além do confronto mais importante, contra o Barcelona. O clube merengue pretende apresentar recurso contra a decisão, na esperança de reduzir o número de partidas de suspensão.

O jornal "Mundo Deportivo" abordou o caso do recurso de forma detalhada, esclarecendo todos os pormenores relacionados ao assunto.

A publicação explicou que Vinícius foi suspenso por duas partidas pelo que o comitê considerou ato violento — o fato de ter agarrado Saliba — somadas a duas partidas por seus protestos posteriores contra o árbitro Isidro Díaz de Mera.

O destino do recurso ao Comitê de Apelação

O jornal afirmou que é difícil recorrer dessa punição junto ao Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol, pois, no melhor dos cenários, a pena poderia ser reduzida a três partidas. A essência da questão está na decisão do órgão disciplinar, que aplicou o artigo 130, relativo à violência. O primeiro ponto estabelece o seguinte: "Qualquer ato violento cometido durante a partida ou como consequência direta de qualquer movimento nela, desde que tal ato represente perigo mas não resulte em dano ou lesão, é punido com suspensão de uma a três partidas ou por um período de até um mês". No entanto, o segundo ponto, fundamental na definição da pena, acrescenta: "Se o ato descrito no parágrafo anterior ocorrer fora do lance, sem a possibilidade de disputar a bola ou com o jogo paralisado, é punido com suspensão de duas a três partidas".

Nesse caso, haveria margem de manobra, já que se poderia alegar que o agarrão aconteceu com o jogo em andamento, como insiste o Real Madrid, e assim a punição se limitaria a apenas uma partida.

Mas não há espaço para leniência nas outras duas partidas, por causa de sua reação posterior, descrita pelo árbitro: "Após ser expulso, e ainda estando em campo, continuou a protestar em voz alta contra minhas decisões, aproximando-se da área em que eu estava de maneira agressiva, sendo necessário que seus companheiros o contivessem, sem que proferisse qualquer expressão clara".

O motivo é a aplicação do artigo 127 do código disciplinar, relativo a protestos, que estabelece como mínimo a suspensão de duas partidas. Portanto, a pena não pode ser atenuada além disso.

O artigo diz: "Será punido com suspensão de duas a três partidas ou por um período de até um mês quem protestar junto ao árbitro principal, ao árbitro assistente ou ao quarto árbitro, desde que isso não constitua infração mais grave".

Prazo final para o Real Madrid

O Real Madrid tem um prazo final caso queira obter uma decisão antes do jogo de domingo contra o Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu: o clube precisa apresentar seu pedido até as três da tarde desta quinta-feira, e a expectativa é de receber a decisão até o meio-dia desta sexta-feira, no máximo.

Se o Real Madrid apresentar o recurso entre as duas da tarde e as sete da noite desta quinta-feira, a decisão deverá ser anunciada até as duas da tarde desta sexta-feira.

Já se o Real Madrid apresentar o recurso depois das oito da noite do mesmo dia, a decisão só será conhecida na rodada seguinte, o que significa a ausência do jogador brasileiro na partida do próximo domingo.

Possível tábua de salvação para Vinícius

A instância seguinte à qual é possível recorrer é o Tribunal Administrativo do Desporto, vinculado ao Conselho Nacional de Esportes.

Na temporada passada, esse tribunal definiu seus próprios prazos para recursos urgentes. Se o recurso for apresentado antes das 12h da sexta-feira anterior à partida, o tribunal deve emitir uma decisão sobre a medida cautelar.

Passado esse horário, nenhuma decisão será emitida para aquela rodada, e esse recurso só pode ser apresentado pelo Real Madrid se o clube já tiver uma decisão proferida pelo Comitê de Apelação.

É quase impossível que o Real Madrid encontre uma solução no Tribunal Administrativo do Desporto caso solicite a suspensão cautelar da punição: isso porque a orientação adotada até agora é não conceder medidas cautelares em casos semelhantes, partindo da convicção de que contar com uma lista de 25 jogadores no elenco torna a suspensão da pena algo não essencial ou decisivo.