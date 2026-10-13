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Prazo de 48 horas: Zamalek toma 4 novas decisões na crise do jogo contra o Ahly

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Abdel Fattah aumentou a polêmica em torno do clássico

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O Zamalek divulgou um comunicado oficial no qual revelou quatro decisões, após a polêmica de arbitragem que acompanhou o clássico contra o Al Ahly, pelo Campeonato Egípcio.

O Al Ahly venceu por 2 a 0, em uma partida que teve protestos dos jogadores do Zamalek e pedidos de marcação de dois pênaltis a favor do atacante da equipe, Shikabala Banza.

O Zamalek afirmou em seu comunicado nesta terça-feira: "Com base nas consultas contínuas no âmbito do conselho diretivo do Zamalek a respeito dos acontecimentos do último clássico e dos erros de arbitragem registrados na partida, o conselho decidiu tomar uma série de decisões para preservar os direitos do clube e de sua torcida, da seguinte forma".

E prosseguiu: "Primeiro: conceder à Federação Egípcia de Futebol um prazo de 48 horas para a resposta final à reclamação apresentada pelo clube contra o comitê principal de arbitragem sobre os erros graves que prejudicaram o Zamalek durante o clássico".

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O Zamalek acrescentou: "Segundo: articular com a Federação de Futebol o envio de uma delegação do clube para ouvir as gravações da sala da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) referentes à partida, a fim de apurar o que foi dito dentro da sala e os motivos da não intervenção da tecnologia nos lances que influenciaram o andamento e o resultado do jogo".

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E continuou: "Terceiro: invocar a declaração dada por Essam Abdel Fattah, presidente do comitê principal de arbitragem da Federação de Futebol, durante a participação com o jornalista Seif Zaher no canal ON Sport, tendo em conta que a lei da arbitragem do futebol é única no mundo".

O clube emendou: "Quarto: entrar em contato com o Conselho Superior de Regulação da Mídia para exigir a rápida adoção das medidas necessárias e a responsabilização de quem foi responsável pela veiculação do som dos cantos ofensivos ao Zamalek durante a transmissão televisiva da partida, de modo a garantir o cumprimento das normas e dos padrões da mídia e a preservação dos valores esportivos e sociais".

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O Zamalek disse ao final de seu comunicado: "Por fim, a reafirmação de que o Zamalek seguirá defendendo os direitos de sua torcida para que os erros dos árbitros contra o clube não se repitam, depois de o clube ter sofrido demais com esses erros ao longo de sua longa história e ter pagado um preço altíssimo por isso. Não será aceitável que a situação permaneça como está, quaisquer que sejam as consequências, diante do empenho do Zamalek em consolidar o princípio da justiça no âmbito do sistema do futebol egípcio de forma geral".

Essam Abdel Fattah provoca polêmica

Vale lembrar que o Zamalek fez referência, em seu comunicado, às declarações de Essam Abdel Fattah, que provocaram grande polêmica nas últimas horas.

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Abdel Fattah afirmou que o Zamalek merecia a marcação de um pênalti contra o Al Ahly, de acordo com os critérios da arbitragem egípcia.

E disse: "O Zamalek foi prejudicado no clássico? Esse assunto não me diz respeito, e eu sou contra o árbitro estrangeiro. Existem critérios diferentes, e o que é marcado no Egito pode não ser marcado em outros lugares. Se o árbitro do clássico fosse egípcio, talvez houvesse outras decisões".

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E acrescentou: "No lance de Marwan Attia e Shikabala Banza, o que ocorreu é que a bola saiu do campo antes de haver qualquer contato, e o árbitro assistente marcou tiro de meta para o Al Ahly".

E prosseguiu: "No lance de Shikabala Banza e Ashraf Dari, se o árbitro fosse egípcio teria marcado pênalti para o Zamalek, mas essas são escolas diferentes, e eu não posso mudar um pensamento ou uma escola para que se adeque ao futebol egípcio".

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E continuou: "Esse árbitro não é egípcio e eu não tenho qualquer autoridade sobre ele. Não encontramos um árbitro de elite para designar para dirigir o clássico, em razão de circunstâncias comprovadas por documentos oficiais".