Pratto no Inter: torcida se divide sobre atacante argentino; veja as reações

Colorado teria avançado negociações pelo Hermano, reserva do River na temporada

Lucas Pratto está na mira do para a temporada 2020. O já teria recebido oferta oficial pelo jogador de 31 anos, de acordo com o Uol Esportes.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O inter teria feito proposta por compra definitiva do argentino, o qual se recupera de uma lesão sofrida em 2019. No River Plate Patto não conseguiu espaço entre os titulares e seguiu na reserva da equipe ao longo do ano. Com o clube foram 21 jogos e nenhum gol na temporada 2019/2020.

Mais artigos abaixo

Segundo o Uol a oferta seria de quatro milhões de dólares (cerca de R$16, 2 milhões). O Internacional, no entanto, nega qualquer negociação com o Hermano.

A torcida colorada usou as redes sociais para se manifestar a respeito da possível chegada do atacante que jogaria ao lado de Guerrero. O fãs não parecem estar totalmente convencidos sobre Pratto.

Caio Paulista a zero custo = HORRÍVEL, não pode fardar no inter



Pratto, 31 anos, valor astronômico, em condição física ruim e má fase = MEU SONHO, busco no aeroporto, pode vir!!!!



Essa é MUDANÇA que a torcida colorada pede. — Desarme à la Cuesta 🧣🇱🇻 (@_thesantoss) December 27, 2019

Lucas Pratto e Guerrero no esquema de 2 atacantes do Coudet, MEU DEUS DO CÉU. 🤩 — InterDados (@lnterDados) December 27, 2019

Lucas Pratto ficou no TOP 5 dos piores atacantes em atividade na e tem gente que acha que ele serve pro Inter.



Gordo, pesado, lento.



Deem uma olhada nos minutos da Libertadores onde ele jogou.



Errou TUDO o que tentou. Dribles, passes e finalização. — Informativo Inter (@Infos_Inter) December 27, 2019

O Inter quer mesmo o Lucas Pratto? Depois da atuação de ex-jogador na final da Libertadores? — Paulo Cezar Filho (@pcfilho) December 27, 2019