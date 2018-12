Prass desaprova presença de Bolsonaro em premiação do Palmeiras: "Eu mesmo não consegui pegar a taça"

Goleiro alviverde afirma que momento é apenas dos jogadores e critica bagunça na organização da festa

A participação do presidente eleito Jair Bolsonaro na festa do decacampeonato brasileiro do Palmeiras, em 2 de dezembro, dividiu torcedores, jogadores e personagens ilustres do Verdão.

Bolsonaro ergueu o troféu, entregou medalhas aos atletas, membros da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras e participou da festa no gramado. Enquanto alguns jogadores bateram continência para o presidente eleito, outros o cumprimentaram discretamente, como foi o caso de Fernando Prass, e alguns até o ignoraram, como Moisés e Willian Bigode.

O atacante, porém, depois alegou não ter visto o capitão reformado do Exército e o cumprimentou nos vestiários.

Além disso, vários palmeirenses ilustres assinaram uma carta repudiando a presença de Bolsonaro na festa do título brasileiro.

O goleiro Fernando Prass está entre os que não gostaram da presença do presidente eleito na festa. "Ali é um momento dos jogadores. Nos cobravam muito para estarmos mais organizados, essas festas para entrega de troféus são sempre muito complicadas. Na Europa é tudo limpinho e no Brasil sempre aquela confusão", afirmou o ídolo palmeirense ao jornal Agora São Paulo.

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

"Tanto que, quando o pessoal saiu para dar a volta olímpica, eu mesmo não consegui pegar a taça em momento nenhum, pois era tanta gente em volta querendo pegar. Só fui tirar foto com a taça no fim, quando a colocaram de volta no palanque", completou.

"É sempre muito complicado misturar três coisas: futebol, política e religião. Se quiserem misturar essas coisas, vai ter pano pra manga, briga em família, discussão com amigos. São assuntos muito delicados. A festa, na realidade, é um evento da CBF, é no estádio do Palmeiras, mas quem entrega os crachás e autoriza quem sobe e quem não sobe é a CBF, não é o clube. Com certeza se o Palmeiras quisesse colocar o Joãozinho para entregar o troféu, a CBF não iria deixar, foi um evento de responsabilidade da CBF. Eu não sou a favor de misturar", concluiu.

O Palmeiras convidou Bolsonaro para assistir ao último jogo do Campeonato Brasileiro. A cerimônia de premiação, porém, é organizada pela CBF.