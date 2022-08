Pouso Alegre x ASA-AL: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste sábado (27), pelas quartas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

O Pouso Alegre recebe o ASA-AL neste domingo (27), no Manduzão, a partir das 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Com o triunfo por 2 a 0 no duelo de ida, o Pouso Alegre entra em campo sabendo que pode empatar, ou ainda perder por um gol de diferença que, ainda assim, avança.

Já ao ASA resta a dura missão de ganhar por três tentos a mais para se classificar direto, ou por dois para levar a decisão da vaga aos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do ASA: Renan, Jorginho, Marco, Michel, Ze Wilson, Roger, Didira, Alysson, Anderson, Cristian e Thallyson.

Possível escalação do Pouso Alegre: Edson, Thuram, Foguinho, Nandinho, Matheus, Alison, Ingro, Paraíba, Victor Pereira, Gledson e Iago Dias.

Desfalques da partida

ASA:

sem desfalques confirmados

Pouso Alegre

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO ASA x Pouso Alegre DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Coaracy Fonseca - Arapiraca, AL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida E Souza (AL)

Últimos resultados e próximos jogos

ASA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA ASA 0 x 2 Pouso Alegre Série D 21 de agosto de 2022 ASA 0 (5) x (4) 0 Rio Branco Série D 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

Pouso Alegre

JOGO CAMPEONATO DATA ASA 0 x 2 Pouso Alegre Série D 21 de agosto de 2022 Pouso Alegre 1 x 0 Paraná Série D 13 de agosto de 2022

