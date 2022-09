Pouso Alegre x América-RN: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Série D

Partida acontece neste domingo (25), pela grande decisão do torneio sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

É pra levantar a taça! Pouso Alegre e América-MG se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Manduzão, pelo jogo de volta da grande final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Após perder o primeiro duelo por 2 a 0, o Pouso Alegre vai a campo precisando ganhar por três gols de diferença para ficar com o título, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Já o América-RN tem a vantagem, além de poder ainda perder por um gol a mais no Manduzão, que ainda assim fica com o troféu.

Escalações:

Escalação do provável AMÉRICA-RN: Bruno, Edson, Felipe, Romulo, Jean, Tessio, Everton, Allef, Iago, Elvinho e Wallace Pernambucano.

Escalação do provável POUSO ALEGRE: Edson, Thuram, Nandinho, Foguinho, Victor Pereira, Gledson, Marcos Nunes, Matheus, Iago Dias, Paraíba e Ingro.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Manduzão, Pouso Alegre - MG

• Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro), Bruno Muler e Gizeli Casaril (assistentes), Diego da Costa Cidral (Quarto árbitro) e Rafael Traci (AVAR)