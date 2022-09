Pouso Alegre x Amazonas: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Série D

Partida acontece neste sábado (3), pela semifinal da Série D; veja como acompanhar na internet

O Pouso Alegre recebe o Amazonas neste sábado (3), no Manduzão, a partir das 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Mais tranquilas após garantirem o acesso à Série C, agora Pouso Alegre e Amazonas seguem na luta pelo título do campeonato.

Prováveis escalações

Possível escalação do Amazonas: Luiz Henrique; Yuri, Luis Gustavo, Alison e Henrique Ávila; Robertinho, Judá e Rafael Tavares; Miliano (Dolem), Ruan e Ítalo (Pedro Igor).

Possível escalação do Pouso Alegre: Edson; Nando, Victor Pereira, Thuram e Foguinho; Gledson, Matheus Roldan e Neto Paraíba; Iago, Marcos Nunes e Ingro.

Desfalques da partida

Amazonas:

sem desfalques confirmados.

Pouso Alegre

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Pouso Alegre x Amazonas DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Manduzão, Pouso Alegre - MG HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Amazonas

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Amazonas 3 x 2 Portuguesa-RJ Série D 28 de agosto de 2022 Portuguesa-RJ 1 x 1 Amazonas Série D 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Amazonas x Pouso Alegre série D 11 de setembro 16h (de Brasília)

Pouso Alegre

JOGO CAMPEONATO DATA Pouso Alegre 1 x 0 ASA Série D 27 de agosto de 2022 ASA 0 x 2 Pouso Alegre Série D 21 de agosto de 2022

Próximas partidas