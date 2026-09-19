Pascal Groß não foi convocado para o XXL elenco da seleção alemã de Jürgen Klopp, mas sobrou para mais uma atuação de alto nível na Premier League. Na surpreendente vitória por 3 a 0 sobre o Mestre FC Arsenal, o jogador de 35 anos marcou o gol do 1 a 0 (31') para os Seagulls e deu a assistência para o placar final, anotado pelo ex-Stuttgart Chema Andres.

Com a terceira vitória na temporada, Groß e o Brighton subiram para o terceiro lugar da Premier League. O Arsenal, por outro lado, perdeu a liderança e aparece com 12 pontos, dois a mais que o time de Hürzeler. Com 16 gols, o Brighton balançou as redes tantas vezes quanto o líder Manchester City e o Arsenal juntos (ambos 8).

"Acho que o Arsenal pode tratar isso como um tropeço. A forma deles nesta temporada vinha sendo boa até aqui, mas isso foi realmente uma atuação chocante", disse o ex-jogador da Premier League Curtis Davies, como comentarista da BBC.

Mikel Arteta e Fabian Hürzeler: o que disseram os técnicos?

"Um resultado realmente decepcionante e uma atuação decepcionante", disse o técnico campeão Mikel Arteta à Sky Sports. "O Brighton subiu uma marcha em relação a nós. Fomos extremamente fracos tecnicamente e não respeitamos o jogo." O espanhol parabenizou o vencedor de forma justa e falou em uma "lição importante".

"Foi uma vitória especial. Não só porque jogamos contra o melhor time da Inglaterra, mas também pela atuação. Estou realmente orgulhoso da minha equipe", disse Hürzeler, que ainda reservou elogios extras para Groß: "Ele se diverte em campo e faz gols. Você pode realmente confiar totalmente nele, e ele torna claramente melhores os companheiros ao seu redor."

Para os Gunners, com Kai Havertz atuando durante os 90 minutos, não foi apenas a primeira derrota da temporada em todas as competições, mas também a primeira perda de pontos depois de sete vitórias até aqui. No domingo, o City pode ampliar a vantagem sobre o Arsenal para três pontos. Os Skyblues recebem o AFC Sunderland, de Granit Xhaka.

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Quem levou a melhor no duelo da parte de baixo da tabela entre Tottenham e Aston Villa?

Na parte de baixo da tabela, a crise do arquirrival do Arsenal, o Tottenham Hotspur, continuou. É verdade que os Spurs marcaram seus primeiros gols na temporada da Premier League no duelo com o Aston Villa, mas acabaram derrotados em casa por 3 a 2 pelo vencedor da Liga Europa.

Em sua estreia como titular pelo Villa, o ex-Freiburg Johan Manzambi participou de seus primeiros gols pelo clube. O jogador da seleção suíça marcou ele mesmo o 1 a 0 para os visitantes e deu a assistência para o 2 a 0 de Nicolas Jackson, ex-emprestado pelo Bayern. Emiliano Buendia fez o 3 a 0 e encaminhou a vitória, antes de os Spurs descontarem com Conor Gallagher e Jan Paul van Hecke.

Com isso, o Tottenham, do técnico Roberto De Zerbi, caiu de volta para a 19ª colocação, depois que o recém-promovido Coventry City venceu fora de casa o Nottingham Forest, de Oliver Glasner, com seu primeiro gol da temporada e somou logo seus primeiros três pontos, ultrapassando os Spurs. Se o Fulham pontuar no domingo, em casa, contra o Manchester United, os Spurs podem até terminar a rodada na lanterna.

Já o Aston Villa, de Unai Emery, comemorou a primeira vitória na temporada e o salto para o 15º lugar.

Matthias Jaissle e o Newcastle United impuseram no sábado a primeira derrota da temporada ao surpreendente recém-promovido Hull City. Na vitória dos Magpies por 2 a 1, Joe Willock e Lewis Hall marcaram logo no começo. Yoane Wissa ainda desperdiçou um pênalti que poderia ter feito o 3 a 0 pouco antes do intervalo. Apesar de ter mais posse de bola e 21 finalizações, o Hull não passou do gol de honra marcado por Mohamed-Ali Cho. As duas equipes têm oito pontos e ocupam a parte de cima do meio da tabela.















