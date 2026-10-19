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imago-sport-1084122294.jpgJan Huebner
Falko Blöding
Traduzido por

Pouco após a saída do Eintracht Frankfurt, Markus Krösche estaria "muito perto" de um acordo com um clube de ponta

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Milan
Campeonato Italiano

Pouco depois de ser afastado do Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, Markus Krösche estaria prestes a se juntar a um clube de ponta da Europa.

O especialista em transferências Matteo Moretto escreveu no X que representantes do Milan e o até então dirigente de futebol da SGE tiveram "negociações intensas" nos últimos dias. As partes já teriam chegado a um acordo sobre as questões financeiras. Ainda faltaria definir a estrutura e a divisão de funções na direção de futebol do Milan, mas também nesse ponto teria havido uma aproximação. No geral, as partes estariam "muito perto" de um acordo.

O interesse do clube, sete vezes campeão da Liga dos Campeões, em Krösche não é novo. Após o fim desastroso da temporada anterior, que incluiu a não classificação para a Liga dos Campeões, o Milan demitiu toda a direção de futebol. Depois, surgiram rumores, entre outros, sobre a contratação do técnico da seleção da Áustria, Ralf Rangnick, para assumir o comando do futebol. Mais tarde, Krösche se consolidou como a opção preferida, mas sua contratação não se concretizou.

Em junho, a revista kicker escreveu que o Milan tentava atrair Krösche com um contrato de quatro anos e salários que somariam 40 milhões de euros. Na época, o diretor esportivo do Frankfurt, Timmo Hardung, também deveria se transferir para a cidade da moda. Segundo relatos coincidentes da imprensa, Krösche teria exigido controle total sobre o departamento de futebol. O Eintracht pretendia receber entre 7,5 milhões e 10 milhões de euros pela saída do dirigente, embora o clube tenha negado a existência de conversas.

A aproximação com o clube da Lombardia é considerada um dos fatores por trás do esfriamento da relação entre o Eintracht e o dirigente de 46 anos.

Essa relação chegou ao fim na noite de domingo, após pouco mais de cinco anos de trabalho bem-sucedido. A SGE liberou Krösche de suas funções a pedido dele, embora seu contrato com o clube de Frankfurt vá até 2028. Segundo um comunicado, a decisão foi precedida, "nas últimas semanas, por conversas boas, abertas e pautadas pela confiança entre Markus Krösche e o presidente do conselho de supervisão, Mathias Beck, sobre o presente e o futuro esportivo do Eintracht Frankfurt e a continuidade da colaboração".

Desde quando Markus Krösche trabalhava no Eintracht Frankfurt?

Krösche chegou ao clube de Frankfurt em 2021, vindo do RB Leipzig. Durante sua gestão, a equipe de Hesse conquistou a Liga Europa em 2022 e se classificou duas vezes para a Liga dos Campeões.

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images

O dirigente foi alvo de críticas no início da temporada. A contratação do técnico Albert Riera para substituir Dino Toppmöller no inverno passado, em particular, foi um grande erro, como o próprio Krösche admitiu várias vezes posteriormente. Ele também foi criticado pela fraca relação custo-benefício do elenco na última temporada. A arrastada janela de transferências de verão também gerou inquietação, assim como a compra de um imóvel na Croácia.

O Milan, possível novo empregador de Krösche, atravessa um período de escassez de títulos. A última grande conquista do clube foi o título italiano na temporada 2021/22, o único do Milan nos últimos 15 anos. Ruben Amorim assumiu o cargo de treinador nesta temporada. Sob o comando do português, a equipe teve um início de temporada razoável: após vencer a Atalanta de Bérgamo por 3 a 2 em casa no domingo, o Milan ocupa a quarta posição na tabela.

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