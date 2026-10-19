O especialista em transferências Matteo Moretto escreveu no X que representantes do Milan e o até então dirigente de futebol da SGE tiveram "negociações intensas" nos últimos dias. As partes já teriam chegado a um acordo sobre as questões financeiras. Ainda faltaria definir a estrutura e a divisão de funções na direção de futebol do Milan, mas também nesse ponto teria havido uma aproximação. No geral, as partes estariam "muito perto" de um acordo.

O interesse do clube, sete vezes campeão da Liga dos Campeões, em Krösche não é novo. Após o fim desastroso da temporada anterior, que incluiu a não classificação para a Liga dos Campeões, o Milan demitiu toda a direção de futebol. Depois, surgiram rumores, entre outros, sobre a contratação do técnico da seleção da Áustria, Ralf Rangnick, para assumir o comando do futebol. Mais tarde, Krösche se consolidou como a opção preferida, mas sua contratação não se concretizou.

Em junho, a revista kicker escreveu que o Milan tentava atrair Krösche com um contrato de quatro anos e salários que somariam 40 milhões de euros. Na época, o diretor esportivo do Frankfurt, Timmo Hardung, também deveria se transferir para a cidade da moda. Segundo relatos coincidentes da imprensa, Krösche teria exigido controle total sobre o departamento de futebol. O Eintracht pretendia receber entre 7,5 milhões e 10 milhões de euros pela saída do dirigente, embora o clube tenha negado a existência de conversas.

A aproximação com o clube da Lombardia é considerada um dos fatores por trás do esfriamento da relação entre o Eintracht e o dirigente de 46 anos.

Essa relação chegou ao fim na noite de domingo, após pouco mais de cinco anos de trabalho bem-sucedido. A SGE liberou Krösche de suas funções a pedido dele, embora seu contrato com o clube de Frankfurt vá até 2028. Segundo um comunicado, a decisão foi precedida, "nas últimas semanas, por conversas boas, abertas e pautadas pela confiança entre Markus Krösche e o presidente do conselho de supervisão, Mathias Beck, sobre o presente e o futuro esportivo do Eintracht Frankfurt e a continuidade da colaboração".

Desde quando Markus Krösche trabalhava no Eintracht Frankfurt?

Krösche chegou ao clube de Frankfurt em 2021, vindo do RB Leipzig. Durante sua gestão, a equipe de Hesse conquistou a Liga Europa em 2022 e se classificou duas vezes para a Liga dos Campeões.

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O dirigente foi alvo de críticas no início da temporada. A contratação do técnico Albert Riera para substituir Dino Toppmöller no inverno passado, em particular, foi um grande erro, como o próprio Krösche admitiu várias vezes posteriormente. Ele também foi criticado pela fraca relação custo-benefício do elenco na última temporada. A arrastada janela de transferências de verão também gerou inquietação, assim como a compra de um imóvel na Croácia.

O Milan, possível novo empregador de Krösche, atravessa um período de escassez de títulos. A última grande conquista do clube foi o título italiano na temporada 2021/22, o único do Milan nos últimos 15 anos. Ruben Amorim assumiu o cargo de treinador nesta temporada. Sob o comando do português, a equipe teve um início de temporada razoável: após vencer a Atalanta de Bérgamo por 3 a 2 em casa no domingo, o Milan ocupa a quarta posição na tabela.