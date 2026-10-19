Tudo começou com a espetacular vitória do Barça por 5 a 2 no sábado, fora de casa, sobre o Betis, quarto colocado na tabela. Entre outros motivos, pela expulsão do meio-campista Facundo Bernal, do Betis, provocada por Lamine Yamal, o técnico Manuel Pellegrini ficou furioso depois da partida e falou em "uma vergonha" e em "decisões incompreensíveis e inexplicáveis".

Como o Barcelona e a arbitragem são temas delicados, sobretudo para o Real, o técnico José Mourinho foi questionado sobre o assunto no domingo, após a vitória de sua equipe sobre o Sevilla. Mais especificamente, um repórter quis saber o que ele havia achado da atuação do árbitro Ricardo de Burgos.

Mourinho deu uma resposta surpreendente: "Não vi. Nenhum replay, nenhum melhores momentos, nada. Em vez disso, assisti ao Leipzig." A partida do Leipzig, próximo adversário do Real na Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique pela Bundesliga (1 a 6) aconteceu ao mesmo tempo que o jogo do Barcelona contra o Betis.

Mourinho explicou: "Eu só queria pensar no Sevilla, mas a preparação para esse jogo já estava concluída." Ele disse ser "à moda antiga" na preparação para uma partida e que fica hospedado sozinho ou com um auxiliar no centro de treinamento de Valdebebas antes dos jogos: "Consigo me concentrar bem lá. Assisti ao Bayern contra o Leipzig e não soube de mais nada. Não é brincadeira, realmente não vi."

Como a partida teve grande repercussão, porém, o assunto acabou chegando até ele: "Mais tarde, ouvi os comentários a respeito. E também não fiquei surpreso." Sorrindo, acrescentou: "Um dia normal de trabalho."

O adversário do Real no domingo, no entanto, também se sentiu prejudicado. No Sevilla, havia consenso de que Arda Güler, autor de um golaço, deveria ter sido expulso por uma suposta cotovelada durante uma disputa de corrida com Peque Fernandez.

Mourinho não quis comentar o lance, já que não há imagens de TV que esclareçam o ocorrido de forma inequívoca. Mas, se o Real for beneficiado alguma vez, ele "não hesitará em admitir", afirmou o português.

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Quando Real e Barcelona se enfrentam no clássico?

Real (contra o Leipzig) e Barcelona (contra o PSG) entram em campo pela Liga dos Campeões no meio da semana. Depois, as atenções se voltam para o confronto direto pelo campeonato. "Antes das 23h de quarta-feira, não vou dedicar nem um minuto ao nosso próximo adversário na liga", deixou claro Mourinho.

Os Blancos de Mourinho já estarão sob pressão na visita ao Camp Nou, na noite de domingo: após nove rodadas, ocupam apenas o terceiro lugar na tabela e estão seis pontos atrás do Barça, líder isolado.