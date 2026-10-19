Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
Traduzido por

Pouco antes do El Clásico: técnico do Real, José Mourinho, prefere assistir à Bundesliga a ver o Barça

La Liga
Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões
Bétis x Barcelona
Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Bundesliga

Os dois gigantes espanhóis vêm de partidas agitadas em LaLiga: tanto o líder Barcelona (5 a 2 sobre o Betis) quanto seu arquirrival Real Madrid (4 a 1 sobre o Sevilla) venceram com folga no fim de semana. Depois, porém, a cobertura da imprensa se concentrou em um suposto favorecimento em cada partida.

Tudo começou com a espetacular vitória do Barça por 5 a 2 no sábado, fora de casa, sobre o Betis, quarto colocado na tabela. Entre outros motivos, pela expulsão do meio-campista Facundo Bernal, do Betis, provocada por Lamine Yamal, o técnico Manuel Pellegrini ficou furioso depois da partida e falou em "uma vergonha" e em "decisões incompreensíveis e inexplicáveis".

Como o Barcelona e a arbitragem são temas delicados, sobretudo para o Real, o técnico José Mourinho foi questionado sobre o assunto no domingo, após a vitória de sua equipe sobre o Sevilla. Mais especificamente, um repórter quis saber o que ele havia achado da atuação do árbitro Ricardo de Burgos.

Mourinho deu uma resposta surpreendente: "Não vi. Nenhum replay, nenhum melhores momentos, nada. Em vez disso, assisti ao Leipzig." A partida do Leipzig, próximo adversário do Real na Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique pela Bundesliga (1 a 6) aconteceu ao mesmo tempo que o jogo do Barcelona contra o Betis.

Mourinho explicou: "Eu só queria pensar no Sevilla, mas a preparação para esse jogo já estava concluída." Ele disse ser "à moda antiga" na preparação para uma partida e que fica hospedado sozinho ou com um auxiliar no centro de treinamento de Valdebebas antes dos jogos: "Consigo me concentrar bem lá. Assisti ao Bayern contra o Leipzig e não soube de mais nada. Não é brincadeira, realmente não vi."

Como a partida teve grande repercussão, porém, o assunto acabou chegando até ele: "Mais tarde, ouvi os comentários a respeito. E também não fiquei surpreso." Sorrindo, acrescentou: "Um dia normal de trabalho."

O adversário do Real no domingo, no entanto, também se sentiu prejudicado. No Sevilla, havia consenso de que Arda Güler, autor de um golaço, deveria ter sido expulso por uma suposta cotovelada durante uma disputa de corrida com Peque Fernandez.

Mourinho não quis comentar o lance, já que não há imagens de TV que esclareçam o ocorrido de forma inequívoca. Mas, se o Real for beneficiado alguma vez, ele "não hesitará em admitir", afirmou o português.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Quando Real e Barcelona se enfrentam no clássico?

Real (contra o Leipzig) e Barcelona (contra o PSG) entram em campo pela Liga dos Campeões no meio da semana. Depois, as atenções se voltam para o confronto direto pelo campeonato. "Antes das 23h de quarta-feira, não vou dedicar nem um minuto ao nosso próximo adversário na liga", deixou claro Mourinho.

Os Blancos de Mourinho já estarão sob pressão na visita ao Camp Nou, na noite de domingo: após nove rodadas, ocupam apenas o terceiro lugar na tabela e estão seis pontos atrás do Barça, líder isolado.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google