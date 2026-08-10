Segundo uma reportagem do Bild , o RB Leipzig entrou de forma repentina na disputa pelo atacante de 21 anos, mas as investidas não tiveram sucesso. O Leipzig queria reforçar o ataque com Fisnik Asllani, do Hoffenheim. Os dois clubes já haviam chegado a um acordo por uma taxa de transferência de 25 milhões de euros, mas, na sexta-feira, Asllani foi reprovado nos exames médicos.

Nesse momento, porém, a transferência de Pejcinovic do Wolfsburg para o Stuttgart já não podia mais ser alterada. O diretor-executivo do Wolfsburg, Dieter Hecking, confirmou no sábado, à margem do empate por 0 a 0 na estreia da 2. Bundesliga contra o Kaiserslautern: "Estamos acertados com um clube."

De acordo com o Bild , Pejcinovic vai para o Stuttgart por 25 milhões de euros, sem bônus previstos. Pejcinovic deve passar a receber 2,5 milhões de euros por ano. O contrato vai até 2031 e não inclui cláusula de rescisão. Pejcinovic já deve ter viajado para Stuttgart no domingo, e na segunda-feira fará os exames médicos. Além do Leipzig, o Porto também tentou contratá-lo, sem sucesso.

Pejcinovic foi um dos poucos destaques do Wolfsburg

Na temporada passada, que terminou com o primeiro rebaixamento do Wolfsburg para a 2. Bundesliga, Pejcinovic foi um dos poucos destaques. Ele marcou 12 gols em 34 partidas, considerando todas as competições. Seu contrato iria até 2029.

Nascido em Munique, ele se juntou ao VfL no verão de 2022, vindo do Augsburg, por modestos 1,25 milhão de euros. Depois de um empréstimo ao então time da 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf, Pejcinovic finalmente deslanchou na temporada passada.