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Tjark Ernst não voltará ao gol do Feyenoord por enquanto. Giovanni van Bronckhorst revelou a decisão pouco antes do início de Feyenoord x FC Porto, em entrevista à Ziggo Sport. O recado abalou Ernst.

Ernst foi contratado junto ao Hertha BSC por cinco milhões de euros no último verão. O goleiro de 23 anos teve um início de temporada realmente desastroso no Feyenoord, e Van Bronckhorst não vê outra opção a não ser tirar seu titular do time. Assim, Florian Kastenmeier ficará no gol por enquanto.

“Analiso o que o time precisa neste momento. Por isso, escolhi Florian (Kastenmeier, nota da redação). Com ele, temos um pouco mais de experiência lá atrás, inclusive para orientar e organizar a defesa”, explica Van Bronckhorst.

“Ele tem a experiência que Tjark (Ernst, nota da redação) não tem. Disputou muitos jogos em situações difíceis. É claro que Tjark atravessa uma fase ruim. É um jovem talento que precisa evoluir. Isso acontece entre altos e baixos. Vamos acompanhá-lo de perto nesse processo.”

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“Agora, decidimos escalá-lo. Não é uma decisão para apenas um jogo”, afirma o treinador do Feyenoord, descartando categoricamente um retorno rápido de Ernst ao gol.

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Van Bronckhorst reconhece que a notícia abalou Ernst. “É claro que ele não ficou feliz ao receber a notícia. São momentos difíceis, também para um treinador. São conversas difíceis, ainda mais quando você vê a emoção dos jogadores. São decisões duras, mas precisam ser tomadas.”

“Vejo que ele está passando por um momento difícil. Também não é fácil sair da Alemanha para vir a este belo clube. Você se esforça, dá tudo de si. Aí passa por uma fase ruim e, em um clube de ponta, sabe que as coisas podem ser muito duras. Na imprensa, no estádio… Ele ainda não tinha vivido essas coisas, mas precisamos continuar apoiando-o.”

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Shaqueel van Persie também começa jogando nesta terça-feira. Ele substitui Nacho Ferri, que também vinha tendo atuações decepcionantes. “Sim, Shaqueel… É simplesmente um atacante entrando no lugar de outro”, diz Van Bronckhorst. “Temos muitos talentos promissores no clube e precisamos contar com todos agora. Por isso, esta também é uma boa oportunidade para ele começar jogando hoje.”

“Shaqueel disputou menos jogos do que gostaríamos por causa de sua condição física. Nas últimas semanas, porém, dá para ver nos treinos que ele está ficando mais forte. E que tem qualidades. Ele já marcou muitos gols por nós, então esperamos que faça isso agora também.”