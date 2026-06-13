Pouco antes da Copa do Mundo… Haaland causa surpresa contra o Iraque

Em um gesto humanitário raro que reflete sua lealdade à mãe, Erling Haaland, estrela do Manchester City e da seleção norueguesa, decidiu manter sua tradição de usar uma camisa com o nome “Braut Haaland”, que combina o sobrenome de sua mãe, a proeminente atleta Gre Marita Braut, com o sobrenome de seu pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026, na madrugada da próxima quarta-feira, contra o Iraque.

O jornal espanhol “AS”, citando fontes da Federação Norueguesa de Futebol, informou que Haaland vestirá, na partida marcada para a madrugada de quarta-feira, 17 de junho, em Boston, uma camisa com a inscrição “Braut-Haaland”, dando continuidade a um gesto que ele iniciou nas últimas partidas da seleção escandinava, mas que até agora não recebeu a devida atenção da mídia.

A mãe de Haaland é Gre Marita Braut, uma proeminente atleta norueguesa que atuou profissionalmente no heptatlo, um dos esportes olímpicos mais difíceis, que exige capacidades físicas excepcionais, e que transmitiu ao filho os genes esportivos que contribuíram para a formação de um dos atacantes mais destacados do mundo atualmente.

Já seu pai, Alf-Inge Haaland, foi um zagueiro de renome que jogou na Premier League pelos clubes Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City.

Em um contraste notável, Haaland usa apenas o sobrenome do pai no mundo do futebol, aparecendo na camisa do Manchester City e em todas as competições europeias apenas como “Haaland”, enquanto na seleção norueguesa opta por adicionar o sobrenome da mãe, “Braut”, ao lado do do pai, em uma mensagem clara de que o estrelato não o faz esquecer suas raízes familiares.