Poucas horas após o jogo do Egito... novo incidente racista na Espanha

Cerca de um dia após os acontecimentos da partida entre Espanha e Egito, que geraram grande polêmica, a Espanha testemunhou um novo incidente racista nesta quarta-feira.
A partida terminou empatada em 0 a 0, mas a torcida presente no estádio vaiou durante a execução do hino nacional da seleção egípcia e, em seguida, gritou gritos ofensivos contra o Islã.
O governo espanhol, assim como a Federação Espanhola de Futebol e muitas personalidades espanholas, entre as quais se destacam Luis de La Fuente, técnico da La Roja, e o craque da equipe, Lamine Yamal, condenaram o que aconteceu no estádio.
Hoje, a partida entre o Sporting de Gijón e o Racing, pela Segunda Divisão espanhola, testemunhou um novo incidente.
O jornal “Marca” informou: “Borja Jiménez, técnico do Sporting de Gijón, chamou o árbitro aos 36 minutos para informá-lo de que estava sendo insultado pelas arquibancadas do estádio El Sardinero... O jogo foi retomado um minuto depois”.
O árbitro Daniel Balencia informou o delegado da partida, e um anúncio foi transmitido pelos alto-falantes. Apesar de ter sido confirmado no anúncio que o motivo da interrupção da partida eram insultos racistas, o árbitro não cruzou os braços, como é habitual no protocolo, mas apenas conversou com o técnico e o delegado do Racing.
Rapidamente, o Racing identificou as duas pessoas nas arquibancadas, supostamente responsáveis pelos insultos a Borja Jiménez, e, acompanhadas por seguranças, pediu que elas deixassem seus lugares e saíssem do estádio.
Burja Jiménez falou sobre o assunto após a partida, dizendo: “Acho que a questão é de conscientização; parece que todos se acostumaram com os insultos no futebol, e isso é inaceitável”.
E acrescentou: “A questão não se limita apenas aos torcedores do Racing; nossos torcedores também fazem isso — eles insultaram Pacheta — e agora todos fazem. Sabemos que não podemos generalizar para todos os torcedores, mas é lamentável que alguns venham ao estádio para insultar em vez de curtir o futebol. Não acho que devamos normalizar esse comportamento”.
(Leia também)... Após a crise do jogo contra o Egito... A Espanha perderá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030?