Poucas horas após a epopeia contra a França... Lamine Yamal é vítima de um assalto

A noite de comemoração do astro do Barcelona e da seleção espanhola, Lamine Yamal, transformou-se em momentos de tensão e apreensão, depois que sua casa sofreu uma tentativa frustrada de invasão na madrugada de hoje, poucas horas após ele ter levado a seleção espanhola à vitória sobre a França e à classificação para a final da Copa do Mundo.

Fontes bem informadas disseram ao jornal catalão “La Vanguardia” que a equipe de segurança do jogador de 19 anos frustrou uma tentativa de assalto à sua residência, localizada no município de Espluges de Llobregat, um bairro nobre da cidade de Barcelona.

As fontes explicaram que um dos seguranças avistou, por meio das câmeras de vigilância, duas pessoas encapuzadas posicionadas no topo de um dos muros que cercam a mansão, nas primeiras horas da manhã. As imagens captadas pelas câmeras externas e internas mostraram que um dos invasores usava uma máscara totalmente preta, enquanto o outro usava uma máscara cinza.

A situação não evoluiu para algo mais grave, pois os invasores se apressaram em descer do muro e fugir do local assim que perceberam que haviam sido avistados, antes mesmo de conseguirem entrar na residência.

Imediatamente, a equipe de segurança da Yamal acionou o protocolo de emergência e notificou a Polícia de Esquadra (polícia catalã), que se deslocou rapidamente ao local do incidente e abriu uma investigação sob a acusação de tentativa de roubo, enquanto a Divisão de Investigação Criminal analisa atualmente as gravações das câmeras de vigilância na tentativa de identificar os suspeitos.

Em um desdobramento notável, fontes de segurança revelaram que pelo menos mais dois assaltos ocorreram no mesmo condomínio de luxo no início da manhã de hoje, sem que se tenha confirmado até o momento se os autores são os mesmos, o que reforça a hipótese da existência de grupos criminosos organizados especializados que atuam pela Europa e têm como alvo as residências de jogadores profissionais de futebol.

Yamal havia vivido uma noite excepcional ontem à noite, depois de liderar a seleção de seu país, ex-campeã, a uma vitória impressionante sobre a França por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo, e marcou um pênalti decisivo, em meio a comemorações estrondosas de sua namorada, Inés García Santos, que estava nas arquibancadas, antes de sua noite terminar com esse incidente perturbador.

O palácio de Yamal, avaliado em cerca de 9,5 milhões de libras esterlinas, é considerado um imóvel de luxo e já pertenceu ao ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué e à cantora Shakira antes de se separarem em 2022; o jogador havia mostrado o local em um vídeo com um tour pela casa antes de viajar para a Copa do Mundo.

Esse incidente ocorre poucos meses depois de dois companheiros de Yamal no Barcelona terem sido vítimas de roubo em fevereiro passado: um relógio de luxo foi roubado de Pau Kubarsi, antes que ladrões invadissem a casa de Juan García e roubassem dinheiro e joias.

Yamal vem apresentando um desempenho excepcional no torneio atual, tendo marcado seu primeiro gol na Copa do Mundo durante a goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita no mês passado; além disso, ele marcou 24 gols e deu 18 assistências em 45 partidas pelo Barcelona durante a temporada 2025-2026, mas esse incidente pode afetar sua concentração antes da tão esperada final, que acontecerá no domingo.