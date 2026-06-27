Poucas horas antes do confronto contra o Marrocos... Trágica morte de estrela holandesa em acidente aéreo

Cody Jacobo, atacante do Liverpool e da seleção holandesa, e sua companheira, Nowa van der Beij, anunciaram a perda do filho que esperavam durante a gravidez, encerrando assim o sonho da paternidade.

Noa publicou em sua conta no Instagram uma mensagem repleta de tristeza, na qual disse: “Com o coração partido, compartilhamos com vocês a triste notícia do falecimento do nosso bebê durante a gravidez. Obrigada pelo amor e apoio de todos”, antes de revelar o nome do bebê falecido: “Eliya Rafael Jacopo... Continuaremos a te amar para sempre, e você continuará sendo nosso filho para sempre”.

A tragédia atinge o astro do Al-Taawoun no auge de seu brilho futebolístico na Copa do Mundo de 2026, onde vem apresentando um desempenho excepcional com a seleção de seu país, poucos dias antes do confronto contra a seleção do Marrocos nas oitavas de final.

Jacobo e Benoît estão juntos desde dezembro de 2020 e se estabeleceram na Inglaterra após a transferência dele para a Premier League, enfrentando hoje a prova emocional mais difícil pela qual pais podem passar.