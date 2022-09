Potter, Arsenal, Klopp e os mais impactados com o adiamento da rodada da Premier League

Todo o futebol no Reino Unido foi adiado neste fim de semana após a morte da rainha Elizabeth II, e muitos foram impactados

Todos os jogos de futebol no Reino Unido foram adiados neste fim de semana como um sinal de respeito após a morte da rainha Elizabeth II.

As autoridades esportivas tiveram a opção de tomar uma decisão sobre jogar ou não, e a Associação de Futebol, a Premier League e a Liga Inglesa de Futebol confirmaram na sexta-feira (9) que todos os jogos seriam cancelados.

Enquanto muitos questionaram a decisão, não há dúvida de que ela terá um efeito indireto para muitos jogadores e treinadores de clubes.



Independentemente das circunstâncias, haverá alguns que poderão tirar vantagem de uma pausa de fim de semana, mas para outros será uma interrupção infeliz.

Graham Potter

Oficialmente confirmado como o novo técnico do Chelsea na quinta-feira (8), Potter certamente estava ansioso para começar seu novo trabalho com um clássico londrino contra o Fulham.

Alguns dias extras no campo de treinamento, no entanto, provavelmente o ajudarão a se estabelecer em seu novo papel, conhecer seu novo elenco e apresentar algumas novas ideias para um time que perdeu três dos últimos cinco jogos.

Potter agora fará a estreia contra o Red Bull Salzburg na Liga dos Campeões, em um jogo que o Chelsea precisa vencer depois de ser derrotado na estreia para o Dínamo de Zagreb.

Dependendo se os jogos do próximo fim de semana acontecerem, seu primeiro jogo na Premier League também pode ser em Stamford Bridge diante do Liverpool. Logo, preparativos extras para uma partida importante serão benéficos.



Arsenal

Enquanto uma pausa pode ajudar a redefinir a forma do Chelsea, o oposto é o caso do Arsenal, que fez um início de temporada brilhante.

A derrota do último fim de semana para o Manchester United foi ruim, mas ainda havia muitos aspectos positivos na maneira como o time de Mikel Arteta jogou em Old Trafford, e os líderes do início da temporada estarão desesperados para voltar à ação da Premier League para corrigir os erros apresentados.

E com os rivais mais próximos Manchester City e Tottenham se enfrentando no Etihad Stadium, teria sido uma boa oportunidade para ampliar sua vantagem sobre um ou ambos.

Jürgen Klopp

Com uma crise de lesões e problemas defensivos, um fim de semana de folga pode ajudar o Liverpool após um início de temporada maluco.

A lista de lesões do Liverpool é uma das mais longas da Premier League, mas Klopp pelo menos recebeu Thiago Alcântara e Diogo Jota de volta ao elenco nos últimos dias e pode dar a eles tempo extra para estarem totalmente aptos para começar as partidas em breve.

Klopp questionou as “atitudes” de seus jogadores no dia de abertura da temporada e pode usar essa folga inesperada para ajudar a despertar um renascimento.

Brighton







Com a partida de Potter, pode ser um alívio que Brighton tenha tempo extra para encontrar um substituto.



Uma equipe de gestão interina que incluía o experiente meia Adam Lallana estava pronta para assumir o comando da viagem a Bournemouth, mas depois de um início notável que os viu subir para o quarto lugar na Premier League, seria uma frustração estar mal preparado para um jogo que eles esperam tirar três pontos.



O jogo do próximo fim de semana contra o Crystal Palace já foi adiado por causa de uma greve ferroviária, o que significa que os Seagulls têm até depois do intervalo internacional para marcar um encontro antes do próximo jogo.



Adversários europeus dos clubes ingleses



Há algumas partidas europeias de dar água na boca envolvendo clubes ingleses no meio da semana, incluindo o confronto do Manchester City com o Borussia Dortmund e o Ajax visitando Anfield para enfrentar o Liverpool.



Mas enquanto as equipes de todo o continente continuaram jogando no fim de semana, as equipes da Premier League puderam descansar e, portanto, podem ser muito mais perigosas quando a bola rolar novamente.



Há uma chance de os clubes da Premier League perderem um pouco de ritmo, mas dada a natureza frenética do calendário futebolístico, alguns dias extras de recuperação provavelmente serão uma grande vantagem para os times ingleses.



Fãs de Brighton e Crystal Palace







Enquanto Brighton pode estar feliz por ter mais tempo para organizar sua equipe técnica, os torcedores estão enfrentando uma longa lacuna sem futebol.



O clássico entre os dois lados, marcado para 17 de setembro, foi adiado no início da semana devido a greves ferroviárias.



Sem nenhum dos lados jogando na Europa e uma pausa internacional no horizonte, as duas equipes agora terão que esperar até 1º de outubro para seus próximos jogos da Premier League.



Isso significa que os torcedores não poderão ver sua equipe em ação por quase um mês, e isso com uma pausa de seis semanas para a Copa do Mundo no final do ano também.



Gary O'Neil

Uma quinzena depois de Bournemouth demitir Scott Parker, os Cherries ainda devem nomear um chefe permanente.

O'Neil está no comando temporário e levou o time a quatro pontos nos dois últimos jogos - um empate sem gols em casa com o Wolves e uma reviravolta impressionante na vitória por 3 a 2 em Nottingham Forest.

Após a humilhação de 9 a 0 para o Liverpool, é uma reviravolta impressionante e pode levar o jogador de 39 anos a ser considerado permanentemente para a posição.

Um jogo em casa com um time do Brighton em turbulência administrativa poderia ter lhe dado a oportunidade de pressionar ainda mais sua reivindicação, mas agora eles devem começar a se preparar para a longa viagem ao norte para enfrentar o Newcastle.

Outros esportes

Enquanto o futebol se movia rapidamente para cancelar todas as partidas após a morte da rainha, outros esportes decidiram não seguir.

Entre eles estava o críquete, com a partida de teste entre Inglaterra e África do Sul capaz de prestar uma homenagem emocionante.

O esporte favorito da rainha, as corridas de cavalos, também continuou, assim como os grandes eventos de golfe, rugby union e rugby league.

A decisão de adiar o calendário foi um grande gol contra do futebol, enquanto a decisão de cancelar os jogos infantis e de base foi recebida com total perplexidade.